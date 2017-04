Niclas (32) filmet hele dødsferden: - Det er viktig at folk vet hva som har skjedd her

STOCKHOLM (Dagbladet): Da han så den 39 år gamle usbekeren hadde trukket en maske over ansiktet, tenkte han at noe var galt. Da 32 år gamle Niclas Carling så den blå lastebilen fra bryggeri Spendrups meie ned en folkemengde i Drottninggatan fredag ettermiddag, visste han umiddelbart at det dreide seg om terror.

Litt over et døgn seinere har 32-åringen fra Göteborg fremdeles ikke sovet. Han var bare i Stockholm på et skuespillerkurs og skulle finne hotellet sitt i nærheten av den travle gågata da lastebilen kjørte ned og drepte fire personer.

Ikke bare var han vitne til så godt som hele dødsferden til lastebilen som ble brukt som våpen i fredagens terrorangrep, han filmet det. Når Dagbladet møter ham er han ikke bare villig, men bestemt på å dele sin historie.

- Det er viktig at folk får vite hva som skjedde her, sier Carling.

Selv kommer han aldri til å glemme scenene han var vitne til.

- Sjokk. Jeg vet ikke

- Det er umulig å forklare med ord, sier Carling om hva han tenkte da personer ble meid ned av en mange tonn tung lastebil foran øynene hans.

- Sjokk. Jeg vet ikke, legger han ordknapt til.

Han har albuene nede i bordet foran seg, er ikledd en sort t-skjorte, sorte bukser og en mørk caps. Carlings høye, kraftige utseende klarer bordet å skjule, men de våte øynene hans er synlige for alle.

Han skjelver tidvis i stemmen, men den brister aldri.

Kjørte inn i betongkloss

Da Carling ikke fant hotellet sitt på fredag, spurte han to kvinner om veien. Han sto på et kvartalshjørne i krysset mellom Drottninggatan og en av sidegatene. I sidegata sto også lastebilen som om noen øyeblikk ble til et våpen.

Han enset ikke lastebilen til å begynne med, men da motoren ble rusa og vogntoget fremdeles sto stille begynte Carling å kikke bort på lastebilen.

- Han forsøkte å kjøre, men fikk det ikke til, sier Carling.

Sidegata lastebilen sto i da Carling så den, var ikke den samme sidegata hvor lastebilen ble kapret, ifølge 32-åringen. I cirka ett minutt til står bilen bom stille, med motoren i gang.

- Så begynner han å kjøre, men treffer en betongkloss når han vrenger inn i Drottninggatan, sier Carling.

Deretter stopper lastebilen igjen. Det høye smellet som oppsto da bilen traff betongklossene tiltrekker folk bort til vogntoget. Kanskje han er full, tenker Carling for seg selv, men blir så slått av neste tanke:

«Hvorfor har han på seg maske hvis han er full?»

Ruste motoren

Grunnen kan være like enkel som den er brutal. Foran lastebilen sto det nå kanskje et titall personer, forteller Carling. De skulle se om det var noe galt med sjåføren, legger han til.

- Så ruser han motoren og forsøker å kjøre dem ned, sier 32-åringen.

Alle som sto foran lastebilen klarer å hoppe vekk. Så begynner den maskerte sjåføren sin dødelige ferd nedover Drottninggatan, men han kommer seg ikke langt før betongklosser hindrer ham å kjøre rett fram.

- Han tar inn i en sidegate, kjører rundt kvartalet og kommer seg inn på Drottninggatan igjen, sier Carling.

Han løper etter. Så vrenger den maskerte sjåføren lastebilen inn i en folkemengde. Han treffer flere, og minst en person blir drept der.

- Folk skrek. De løp for å gjemme seg, i sidegater, i butikker. Jeg ble sjokkert. Det var som å se TV-bildene fra Nice, sier Carling.

Han snur. Løper andre veien og er sikker på at lastebilen også er i ferd med å snu. Han kommer seg inn i et butikklokale med et titalls andre personer og blir der i ett til to minutter før han tør å gå ut i gata igjen. Han ser og filmer lastebilen kjøre nedover siste del av Drottninggatan før bilen forsvinner fra synet hans.

Lastebilen svingte da til venstre og kjørte inn Åhlen City, et kjøpesenter. Det oppstår en brann i sammenstøtet.

- Så kom det politi fra alle kanter og sperret av gata og sidegatene rundt, sier Carling.

Har selv to barn

Han viser Dagbladet videoer og bilder fra og av hendelsen. Skrikene høres ikke like kraftige ut når de blir avspilt med høyttaleren på mobilen, men de er like hjerteskjærende.

Blant ofrene for fredagens terror var en elleve år gammel jente. Carling har selv barn. En gutt på snart to år og ei jente som er fire år gammel. Han skal tilbake til Göteborg søndag.

- Det første jeg skal gjøre når jeg kommer hjem, er å klemme barna mine, sier han og gnir seg i øynene.

Dagbladet sier farvel til Carling på Hötorget i Stockholm sentrum, et kvartal unna Drottninggatan. En politibil som sperrer av en av sidegatene til gågata hvor terrorangrepet skjedde, har i løpet av mange timer lørdag blitt dekket til med blomster.

Overfor Dagbladet roser 32-åringen politiets innsats umiddelbart etter hendelsen. Rosen deler han med politimannen Sebastian som står ved sperrebåndene.

- Takk, sier Carling kort, men ektefølt og tar politimannen i hånda.