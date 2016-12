Nicolai (25) diskuterer heftig med seg selv om katter og boksershortser - i søvne. Hør hans egne opptak

(Dagbladet): Da Nicolai Engeli Godø fikk høre fra andre at han snakket i søvne, bestemte han seg for å komme til bunns i det.

Fra 2012 til 2016 har han gjort opptak av sine nattlige monologer. Resultatet har han samlet i en video.

I videoen, som du kan se øverst i saken, har Ålesund-mannen samlet de beste gullkornene fra fire år. Hele seks minutter med usammenhengende prat om alt fra mangel på boksershortser, katter og overvektige mennesker, har han nå delt med verden.

- Jeg kom over en app som kan registrere og ta opp lyder om natta. Jeg synes resultatet var veldig morsomt, og ville egentlig bare vise det fram til folk med en gang, sier Godø til Dagbladet.

Enorm respons på Facebook

Det meste av opptakene er fra 2012 og 2013 da Godø gikk på Folkehøgskole. Likevel tok det noen år til før han fikk satt sammen klippene til en video. Den postet han på Facebook, til enorm respons fra kjente og ukjente.

- Først var det bare vennene mine som kommenterte, og synes det var hysterisk morsomt. Så begynte folk jeg ikke kjenner å tagge hverandre og dele den. Det tok helt av, sier Godø.

Videoen er i skrivende stund sett av over 23 000. Tilbakemeldingene har vært overveldende. Flere medier har allerede omtalt videoen. Deriblant TV 2 og NRK.

- Det er veldig rart, men det er tydelig at mange kjenner seg igjen i den og tagger venner som også snakker i søvne.

Også ungdomsskolen Godø gikk på har delt videoen. Han har også fått henvendelser fra andre søvnsnakkere.

- I går ble jeg kontaktet av en fyr som sa at han også snakket i søvne. Det er morsomt, forteller han.

- Irriterer kona

Godø har vært gift i tre år, og forteller at kona kan melde om nattlig aktivitet omtrent annenhver natt.

- Jeg tror hun synes det er mest irriterende. Det er jo midt på natta. Men om jeg reiser meg eller begynner å snakke, så hysjer hun bare på meg. Da pleier jeg å gi meg. Jeg er veldig snill i søvne, ler Godø.

Han forteller at søvnsnakkingen er like uforståelig for ham, som det er for de som hører på det i etterkant.

- Det var veldig rart, for det stemmer aldri med noe jeg har drømt. Jeg snakker for eksempel om katter, krangler med dama mi om katter, men jeg kan ikke huske å ha drømt det, sier han videre.

Kattene er likevel det eneste som gir mening. Han hadde nemlig diskutert med kona tidligere om de skulle ha katter eller ikke. De andre tingene han hører seg selv si, er derimot helt uforståelige.

- Jeg tror det gir så ufattelig lite mening. Det har ingen sammenheng med noe som helst, sier Godø.

- Ikke sammenheng med drømmer

Som mange har gitt utrykk for i kommentarfeltet under videoen, er søvnsnakking et veldig vanlig fenomen.

- Undersøkelser viser at 66 prosent gjør det minst en gang i livet sitt, sier professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen til NRK.

Pallesen studerer menneskers adferd når vi sover, men forteller til statskanalen at at han ikke er helt sikker på hva som forårsaker snakking i søvne. Han forteller også at Godø har rett i sine antagelser om at snakkingen ikke har noe sammenheng med drømmer.

- De fleste snakker ikke bare i søvne når man drømmer, så det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom det man drømmer og det man snakker om i søvne, sier han.

Etter noen år uten å ta opp noe særlig om natta, er Godø nå motivert til å fortsette med opptakene.

- Jeg har kjempelyst til å begynne med det igjen. Det eneste som er dumt er at jeg for øyeblikket bor i Oslo, og her er det så mye trafikkstøy, så jeg kan få timesvis bare med støy på opptak, sier han.

Han betrygger likevel Dagbladet med at han snart skal returnere til hjembyen Ålesund, og stillheten der legger godt til rette for framtidig underholdning.