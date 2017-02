Nigel Farage sier Malmø er «Europas hovedstad for voldtekt»

(Dagbladet): Nigel Farage følger opp Donald Trumps krasse beskrivelser av Sverige ved å kalle den svenske byen Malmø for «voldtektshovedstaden» i Europa.

Farage, som gis mye av æren for Storbritannias brexit fra EU, hevdet videre at det er Europas liberale innvandringspolitikk som er årsaken til alle voldtektene han mener finner sted i Sverige.

- Malmø i Sverige er voldtektshovedstaden i Europa på grunn av EUs migrantpolitikk. Alle som sier det ikke finnes et problem, de lyver til deg, sa Farage i sitt radioprogram på LBC.

Trumps Sverige-kritikk

Utspillet fra Farage kommer like etter Trump som kjent vekket både harme og harselas da han i helga ba folk «se på hva som skjedde» i Sverige.

- Vi må holde landet vår trygt. Se på hva som skjer. Vi må holde landet vårt trygt. Se på hva som skjer i Tyskland, se på hva som skjedde i går kveld i Sverige. Sverige! Hvem hadde trodd det? Sverige! De tok inn store mengder, de har problemer som aldri før, hevdet Trump under et arrangement i Florida i helga.

Problemet var bare at det ikke hadde skjedd noe spesielt i Sverige de siste dagene. Også svenske myndigheter var raskt på banen og understreket at de mente presidenten bommet, og svenskenes tidligere utenriksminister, Carl Bildt, undret offentlig på hva Trump hadde røykt før de berømte ordene falt.

Sverige og voldtekt

Senere tvitret Trump at han hadde økende kriminalitet og sviktende svensk integrering generelt i tankene.

«Min uttalelse om det som skjer i Sverige var en referanse til et program som ble vist på Fox News om innvandrere og Sverige», skrev presidenten i en Twitter-melding.

Mandag fulgte presidenten likevel opp med nye kraftsalver rettet både mot svenskene og mot mediene.

«Spar velgerne for dette - de FALSKE nyhetsmediene forsøker å si at storstilt innvandring til Sverige fungerer helt fint. IKKE!»

Farage støtter nå altså opp om Trumps beskrivelse av Sverige, og sier Malmø kanskje er «the rape capital of the world».

- Det har vært en dramatisk økning i seksuelle forbrytelser i Sverige - så mye at Malmo nå er voldtektshovedstaden i Europa, og noen vil hevde, kanskje også voldtektshovedstaden i verden, sa Farage.

- Og så har du svensk media som - for å si det rett ut - ikke rapporterer om det, fortsetter han.

People circulating Sweden rape stat. FYI, the rate increase from 2004-2011 (maybe cuz definition changed). Refugee influx started 2011. pic.twitter.com/2ln9Rwlkd1 — Philip N Cohen (@familyunequal) February 19, 2017

Tallene Farage ikke nevnte

Ifølge sosiolog Philip Cohen ved University of Maryland tar Farage feil i sine påstander.

Cohen tvitret nylig en graf som viser at selv om antall anmeldte voldtekter i Sverige har økt de siste årene, står ikke økningen i stil med antall innvandrere Sverige har mottatt.

Tallene viser likevel en ganske dramatisk økning i antall voldtekter i Sverige i løpet av de senere åra. Men denne økningen skjedde i årene etter 2004, altså syv år før flyktningkrisa inntraff.

Her må det legges til at svenske myndigheter endret definisjonen av voldtekt i 2005. Fra da av har begrepet voldtekt inkludert et mye bredere spekter av seksuelle overtredelser enn tidligere. Samtidig må det også presiseres at Philip Cohen ikke med sikkerhet kan slå fast at det er denne definisjonsendringen som er årsaken til svenskenes økning i anmeldte voldtekter i årene etter 2005.