Nina Jensen vil ha med Donald Trump på Røkkes luksusforskningsskip

(Dagbladet) Nina Jensen snakker på inn- og utpust når Dagbladet snakker med WWFs generalsekretær dagen etter at Aftenposten omtalte samarbeidet med Kjell Inge Røkke og byggingen av det topp moderne forskningsskipet «REV».

- Jeg har ikke sett tilsvarende eller bedre forskningsskip. Dette er et stort bidrag til arbeidet med å rette opp i marine miljøproblemer, sier en svært engasjert Nina Jensen. Hun er generalsekretær for WWF Verdens naturfond.

Kjell Inge Røkke sier til Aftenposten at han skal gi mye av formuen sin tilbake til samfunnet og første steg på den veien er å finansiere havforskernes våte drøm.

Et 181 meter langt skip, proppfullt av ny og banebrytende teknologi. Vi snakker om miniubåter, droner, sonarer, strømmålere, sju laboratorier og en egen «månedør» som gir forskerne mulighet til å sende ut undervannsutstyr uavhengig av vær. Men så langt er ingen konkrete prosjekter planlagt.

Havforsøpling

- Det er for tidlig å si noe om hvilke forskningsprosjekter som vil få være med på tokt med «REV». Vi skal opprette en uavhengig vitenskapelig komité som skal vurdere hvilke prosjekter som får delta. Skipet skal stå klart i 2020, så vi har god tid på oss, sier Nina Jensen.

Nina Jensen sier at de har nedsatt tre fokusområder for bruk av båten.

Marin forsøpling med fokus på opprydding av plast

Havforsuring og endring av havets ph-verdi

Bifangst i fiskeindustrien

- Som et eksempel så ønsker vi å ta tak i problemet med marin forsøpling med fokus på plast som flyter på overflaten og oppsamling på havbunnen, sier Jensen.

Donald Trump

Bruken av skipet skal deles opp i tre hoveddeler. En til forskning, en del til ekspedisjoner og en siste del til ren utleie av skipet som yatch.

Nina Jensen og WWF ønsker målrettede ekspedisjonstokt og vil ta med bestemte personer ut for at de skal kunne få se hvor stort problemet med plastsøppel er i virkeligheten.

Lista over drømmepersoner hun vil ha med på en tur på sjøen er lang.

- Jeg vil ha med Norges statsminister. Jeg aner ikke hvem det er i 2020, men jeg vil at Norge skal ta en ledende rolle i å rydde opp i miljøproblemene til havs, sier Jensen.

- Jeg vil også ha med Donald Trump for å fortelle han litt om hvor mye CO2 skader livet i havet. Jeg håper også å få med noen med Røkkes kvaliteter internasjonalt. Mark Zuckerberg ville vært spennende. Hvis det forskes frem teknologi som kan suge opp mikroplast fra verdenshavene, har vi behov for mer penger og da trenger vi hjelp til å løfte problemet høyt opp på den globale agendaen, sier generalsekretæren.

Leie

- Det legges ingen begrensninger på hvem som skal få leie skipet, men spørsmålet er hvem som har råd. Det vil være en båt som har høy standard og høy leiepris. Vi sikter oss inn på et høynivåmarked for utleie, sier Jensen.

Nina Jensen opplyser om at det ennå ikke er satt en pris for leie av båten, men at utleie skal brukes til å finansiere fremtidige forskningsprosjekter.

Båten har luksusfasiliteter og vil ifølge Jensen ha høy standard på lugarene, god plass, avanserte treningsrom og topp kommunikasjonsutstyr tilgjengelig for leietagere.





Jensen forteller at de har hatt et godt samarbeid med de ulike institusjonene i Norge som fokuserer på havforsking.

- Unge og lovende forskere uten midler, men med en god ide vil kunne få bruke båten og det vil ikke koste dem noen ting, sier Jensen.

Drift

- Skipet vil ha en spesiallaget forbrenningsovn som kan smelte fem tonn plast i døgnet. Det er ingen tvil om at plastproblemet i dag er så stort at denne båten alene ikke vil kunne løse problemet.

Det er Kjell Inge Røkke, som gjennom et nyopprettet og uavhengig selskap, skal stå for driften av båten og finansiering av forskningsprosjektene. Jensen sier til Dagbladet at hun ikke er redd for rolleblanding, og at den vitenskapelige komiteen som skal avgjøre hvem som får bruke båten, ikke vil være knyttet til Røkke eller hans organisasjon på noen som helst måte.

- Komiteen er ennå ikke nedsatt, men vi har samarbeidet men NTNU, Sintef, Havforskningsinstituttet og Norsk polarinstitutt for å finne ut hva slags utstyr vi skal ha om bord. Alle miljøene vi har vært i kontakt med er positive og anser dette som en gavepakke, sier Jensen.

Skipet skal bygges av Norske Vard og skal fylles med norsk teknologi. Forskningsplattformen skal tilbys globalt og forskere fra hele verden kan søke om å få delta med sine prosjekter.