Noah (6) ble drept i en av USAs verste skolemassakre. Faren drapstrues av folk som nekter å tro det er sant

(Dagbladet): 14. desember 2012 ble 20 førsteklassinger og seks voksne drept på barneskolen Sandy Hook i den lille byen Newtown i Connecticut. Gjerningsmannen var 20-åringen Adam Lanza.

Lanza drepte sin egen mor, før han kjørte til skolen. I løpet av 11 minutter drepte 20-åringen 26 personer, før han til slutt tok sitt eget liv. Massakren er den nest verste skolemassakren i USAs historie.

Likevel er det flere som nekter å tro på at massakren har funnet sted. Et kjapt Youtube-søk viser et hundretalls videoer som fremlegges som «bevis» for at det hele var en nøye planlagt forestilling, orkestrert av amerikanske myndigheter som skal ha ønsket å bruke hendelsen til å stramme inn landets våpenlover.

De falske teoriene har seinere blitt gjengitt og forsterket av mediemongulen, og «Trump-vennen» Alex Jones.

Men etter flere år med pågående trakassering og i enkelte tilfeller drapstrusler, har de etterlatte etter tragedien i Newton begynt å slå tilbake - på nettet, skriver BBC.

- Det verste marerittet

Blant de drepte var seksåringen Noah Pozner.

- Noah var bare en helt vanlig seksåring. Jeg kjørte ham til skolen den morgenen. Det var virkelig bare en vanlig dag, der jeg sørget for at barna var klare for skoledagen. Men halvannen time seinere så var det mitt livs verste marerittet. Verre enn noe mareritt jeg noen gang kunne ha forestilt meg, sier Noahs far, Lenny Pozner, til BBC.

Konspirasjonsteoretikere tror imidlertid ikke på Pozners historie. Ei heller historien til de etterlatte etter de 25 andre som mistet livet den tragiske desemberdagen i 2012. De mest ekstreme konspirasjonsteoretikerne har oppsøkt familiene til Sandy Hook-ofre. Minst to personer har blitt arrestert de siste åra, og seinest onsdag ble en kvinne i Florida etterlyst - mistenkt for å ha trakassert Lenny Pozner.

Han viser BBC en Youtube-video med et bilde av sønnens gravstøtte, med teksten «tom grav» skrevet over bildet. I videoen er det også et bilde av Lenny.

- Her er et bilde av meg, som ble tatt to dager etter at barnet mitt ble drept. Også er det noen som kaller meg en svindler og en terrorist, sier han.

Nå tråler han nettsider hver eneste dag, og ber selskap som Youtube og Facebook om å fjerne videoer og tekster der han og andre etterlatte henges ut - og i enkelte tilfeller mottar drapstrusler.

- Brukte skuespillere

Selv om konspirasjonsteoriene rundt Sandy Hook allerede fantes, så ble de forsterket da en av landets mest kjente konspirasjonsteoretikere Alex Jones delte teoriene med lytterne til sitt radioprogram.

- Sandy Hook er syntetisk. Fullstendig falskt med bruk av skuespillere. Jeg kunne ikke tro det med en gang. Jeg visste at de brukte skuespillere, men jeg trodde de drepte noen ekte barn, sa han ifølge BBC.

Jones er også grunnleggeren av nettstedet og radioprogrammet InfoWars, som er kjent for å dele konspirasjonsteorier. Han er en kjent Trump-støttespiller, som blant annet truet med å saksøke Facebook da Mark Zuckerberg kunngjorde at de skulle gå til krig mot falske nyheter.

«Megabanker kontrollerer planeten»

Jones er omtalt som «USAs mest profilerte konspirasjonsteoretiker», og han har blant annet uttalt at han mener at 9/11 var en innsidejobb gjennomført av amerikanske myndigheter.

Ifølge nettsida til den liberale tankesmien Media Matters for America har han også hevdet at amerikanske myndigheter var involvert i Oklahoma City-bombingen i 1995 og skytingen i byen Aurora, i tillegg til massakren på Sandy Hook barneskole.

Jones tente også på alle plugger da den britiske programlederen Pierce Morgan, som har bakgrunn som (tidvis kontroversiell) redaktør i News of the World og reality-TV-dommer, i 2012 ga klart uttrykk for at muligheten til å kjøpe automatvåpen i USA burde strammes inn i kjølvannet av skolemassakren i Newtown.

Da Jones møtte Morgan til debatt på CNN, innledet førstnevnte med å snakke om hvordan myndighetene og «megabankene som kontrollerer planeten» konspirerer for å ta våpnene vekk fra vanlige innbyggere, ifølge Huffington Post.

- De har tatt våpnene fra alle utenom det sveitsiske og amerikanske folket, sa han.

- Ikke overraskende

Matt Gertz i Media Matters hevder overfor BBC at Jones når et publikum på rundt åtte millioner mennesker gjennom radiosendinger og artikler på nettet.

- Det at han tror at Sandy Hook bare var skuespill, er ikke overraskende sammenlignet med noen av Jones' andre konspirasjonsteorier. Han tror blant annet at en samling av verdenseliten planlegger å drepe 80 prosent av jordas befolkning og slavebinde de som er igjen, sier Gertz.

Han hevder videre at Jones tror regjeringen har en «værmaskin» som de bruker til å sende tornadoer mot deler av befolkningen som de ikke liker.

Hyllet av Trump

Jones har gjentatte ganger blitt knyttet til Trump, og bruker «vennskapet» for alt det er verdt. Da Trump ble intervjuet av Jones i 2015, sa han følgende om konspirasjonsteoretikeren:

- Jeg vil bare avslutte med å si at du har et strålende omdømme. Jeg kommer ikke til å svikte deg. Jeg håper du kommer til å bli veldig imponert. Jeg tror at vi kommer til å snakke mye sammen. Du kommer til å se ... etter at jeg har vært president i ett år, så vil du si «Wow, jeg husker det intervjuet. Han sa han skulle gjøre det, og han har gjort en god jobb». Du kommer til å være veldig stolt av landet vårt

Trump har også flere ganger delt saker med utspring fra InfoWars på Twitter. Presidenten har baserte seg også på informasjon fra nettstedet, da han feilaktig hevdet at flere millioner ulovlige innvandrere stemte på Hillary Clinton. Så seint som i slutten av februar i år sa Jones at han fortsatt snakker med Trump på telefonen i blant, ifølge New York Times.

I LIVE IN NEW JERSEY & @realDonaldTrump IS RIGHT: MUSLIMS DID CELEBRATE ON 9/11 HERE! WE SAW IT! https://t.co/1SksZU9qlj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2015

Ber Trump om hjelp

Det er likevel USAs mektigste mann, Donald Trump, innbyggerne i Newtown ser til, når de nå håper at noen kan få en slutt på trakasseringen. Flere av innbyggerne i byen har nemlig gått sammen om å forfatte et brev til presidenten, der de ber ham om å ta avstand fra Jones.

«Jones fortsetter å spre hat og løgner om byen vår, og om folkene og organisasjonene som hjalp oss gjennom de mørkeste dagene. Jones forteller til stadighet sine lyttere og seere at du hører på ham og respekterer ham. Han skryter av at du ringte ham etter at du vant valget i november. Han fortsetter å ødelegge minnene om de døde og muligheten for de etterlatte til å komme seg videre», heter det ifølge BBC i brevet, som videre oppfordrer Trump til å «gripe inn og stoppe Jones og andre bedragere som ham».

Jones uttalte seg sist om massakren like etter presidentvalget i november. I en video, som han selv sier er hans siste uttalelse om Sandy Hook-saken, hevder han at han har blitt urettferdig behandlet av media. Før han legger til:

- Dersom barn mistet livet i Sandy Hook, så føler jeg med hver enkelt av foreldrene og de jeg ser på nyhetene som sier de er foreldre. Det eneste problemet er at jeg har sett mange såpeoperaer, og jeg har sett skuespillere før ... Jeg vet når jeg ser på en film og når jeg ser på noe som er ekte. La oss undersøke Sandy Hook,