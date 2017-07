Nobelkomiteen: -Dypt beklagelig

(Dagbladet): Fredsprisvinneren Liu Xiaobo er død. Det opplyser kinesiske myndigheter.

Han ble 61 år og har gradvis blitt dårligere etter at han i mai ble diagnostisert med langt framskredet leverkreft.

Nå mener Nobelkomiteen at det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kinesiske myndigheter for Liu Xiaobos tidlige død.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.

- Et tungt ansvar

- Det er dypt beklagelig at Liu Xiaobo ikke ble overført til medisinsk behandling før hans helsetilstand var akutt med langt framskreden sykdom. Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kinesiske myndigheter for Liu Xiaobos tidlige død, sier leder i Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, i en uttalelse.

Den siste tiden har det vært knyttet stor spenning til norske myndigheter reaksjoner på Lius helsetilstand, etter at statsminister Erna Solberg i april gjenopprettet gode forbindelser under et besøk i Kina.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini ba 30. juni kinesiske myndigheter om å la ham få behandling der i verden hvor han måtte ønske det.

Dette har myndighetene i Beijing blankt avvist.

- Meget beklagelig

Mens EU har gitt sin støtte til Liu, avviste statsminister Erna Solberg i begynnelsen av juli å gi noen som helst kommentarer.

- Nyheten om Liu Xiaobos alvorlige sykdom ble av omverdenen dels møtt med taushet eller en avventende holdning, sier Reiss-Andersen og fortsetter:

- Det er trist og meget beklagelig at representanter for den frie verden, som selv holder demokrati og menneskerettigheter høyt, ikke i samme grad står opp for vern av andres rettigheter.

Liu var ikke tilstede i Oslo under prisutdelingen i 2010. Thorbjørn Jagland, som ledet Nobelkomiteen da han fikk fredsprisen, sier at han hadde en stående invitasjon om å komme til Norge og motta den.

- Det er trist å notere seg at han er den andre i hele nobelhistorien som ikke har kunnet motta prisen fordi han døde i fengsel, sier Jagland.

- Liu Xiaobo var en mann som kjempet for menneskerettigheter med fredelige midler og Nobelkomiteen ønsket å understreke at kampen for menneskerettigheter er en viktig del av kampen for fred.