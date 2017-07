- Nobelsprisvinneren holdes kunstig i live

Tilstanden for den kreftsyke nobelprisvinneren Liu Xiaobo er forverret og de kinesiske legene opplyser at han holdes kunstig i live.

Den 61 år gamle dissidenten ble i mai i år diagnostisert med langt fremskredet leverkreft og overført til et sykehus i Shenyang for behandling.

Tilstanden hans har de siste ukene blitt gradvis forverret og onsdag opplyste sykehuset at han lider av organsvikt, er tilkoblet dialysemaskin og får blodoverføringer.

Myndighetene i Beijing har avvist alle tilbud om å sende Liu Xiaobo til utlandet, fastholder at han er for syk og at han uansett ikke vil få bedre behandling andre steder.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.

(NTB)