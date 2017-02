- Nokia-legende gjør comeback

(Dagbladet): Få mobiltelefoner, om noen, har oppnådd samme kultstatus som de som ble produsert av den tidligere finske giganten Nokia rundt årtusenskiftet. Jubelen står derfor trolig i taket hos alle som drømmer seg tilbake til tider med polyringetoner og 84-bits skjermer, når de får høre at en gammel Nokia-legende nå kan gjøre comeback.

I jula i år 2000 var den store snakkisen blant mange norske ungdommer Nokias oppfølger til «ungdomsmobilen» 3210. For «bare» 2300 kroner kunne foreldre legge en Nokia 3310, med funksjonaliteter som polyfonringetoner og det splitter nye spillet «Snake II», under juletreet.

Men etter at den finske mobilgiganten ble tatt på senga av den eksplosive utviklingen i mobilteknologi forrige tiår, forsvant også merkevaren fra norske hjem. Men nå kan en gammel legende gjøre comeback.

Rimelig pris

Ifølge nettstedet Venture Beat planlegger det finske selskapet HDM Global, som tidligere i år kjøpte rettighetene til Nokia-merkevaren, å gi ut en hyllest-versjon av Nokia 3310.

Ifølge nettstedet vil mobilen få en prislapp på rundt 500 kroner.

Med utskiftbare deksler og tekstmeldinger på inntil imponerende 459 tegn, som var nesten tre ganger mer enn datidens standard, ble telefonen en umiddelbar hit da den dukket opp i butikkhyllene for over 16 år siden.

Men det var først og fremst mobilens utrolige holdbarhet som har sørget for å gi den kultstatus. Med moderat bruk kunne mobilen klare seg inntil én uke før den måtte lades. I motsetning til dagens smarttelefoner fikk 3310 også et rykte på seg for å være praktisk talt «uksnuselig».

Nye smarttelefoner

Viktigere for selskapet er trolig lanseringen av to nye smarttelefoner. Det er forventet at nyhetene vil bli vist for pressen under et stort lanseringsarrangement i Barcelona 26. februar.

Der vil selskapet vise frem de tre nye smarttelefonene Nokia 6, Nokia 5 og Nokia 3,5.

HMD kjøpte i fjor deler av Microsofts mobiltelefonvirksomhet, som i sin tur var overtatt fra Nokia i 2014. Etter at Microsoft pensjonerte Nokia-navnet, fikk HMD lisens til å bruke det på mobiltelefoner og nettbrett de neste ti årene, ifølge NTB.

Administrerende direktør Arto Nummela i HMD varslet i januar i en pressemelding at selskapet vil presentere flere produkter i løpet av første halvår.