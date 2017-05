Nord-Korea hevder at CIA planla å drepe Kim Jong-un

(Dagbladet): Ifølge BBC hevder Nord-Korea at amerikanske CIA og Sør-Korea har planlagt å drepe Kim Jong-un med kjemiske våpen.

Independent skriver at uttalelsen kommer fra det statlige nyhetsbyrået, som påstår at utenlandske etterretningstjenester har «klekket en ond plan».

Den britiske avisa skriver at Nord-Korea hevder drapet var planlagt å finne sted på en offentlig tilstelning i Pyongyang.

The Telegraph siterer sørkoreanske Yonhap News og skriver at Nord-Korea har varslet motangrep mot både USA og Sør-Korea. Regimet skal ha sagt at en «terrorgruppe» støttet av CIA og Sør-Korea skal ha klart å komme seg over grensa, og at gruppa forsøkte å drepe diktatoren.

Ifølge Yonhap News kommer uttalelsen opprinnelig fra Nord-Koreas sikkerhetsdepartement.

«Vi vil finne fram til og ødelegge alle terrorister i amerikanske CIA», skal det ha stått i uttalelsen fra departementet.

Spenningen mellom Nord-Korea, Kina, Sør-Korea, Japan og USA har den siste tida økt som følge av provokasjoner og trusler.

I midten av april varslet Nord-Korea selv atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon, etter at USA beordret flere krigsskip om å sette kursen mot havområdene utenfor Nord-Korea.

Japans nasjonale sikkerhetsråd har allerede diskutert hvordan landet kanevakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe, har en myndighetsperson tidligere uttalt ifølge Reuters.