Nord-Korea i FN: - En farlig situasjon hvor atomkrig kan bryte ut når som helst

(Dagbladet): Nord-Korea har i løpet av de siste tiårene fremmet en rekke trusler om krig mot USA, men under en pressekonferanse i FN i går var tonen tydelig skjerpet, skriver CNN.

I New York rettet Nord-Koreas FN-vararepresentant Kim In Ryong kraftig skyts mot USA, etter at Trump-administrasjonen har gjort det klart at tida er over for en «strategisk tålmodighetspolitikk» overfor Pyongyang.

Kim Jong-uns mann fordømte den amerikanske flåteoppbygningen i farvannet utenfor den koreanske halvøya og de amerikanske rakettangrepene mot Syria.

- Det har skapt en farlig situasjon hvor kjernefysisk krig kan bryte ut når som helst på halvøya og utgjør en alvorlig trussel mot verdensfreden og sikkerheten, uttalte Kim In Ryong.

- Forstyrrer fred

Pressekonferansen ble avholdt bare timer etter at USAs visepresident Mike Pence besøkte den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea. Pence advarte Nord-Korea mot å teste USA og «kraften av våre militære styrker».

Og Nord-Korea sparte ikke på kruttet.

- USA forstyrrer global fred og stabilitet og fører en gangster-lignende logikk om at deres invasjon av en suveren stat er «avgjørende, rettmessig og forholdsmessig» og bidrar til å forsvare den internasjonale orden, uttalte Kim In Ryong.

Videre understreket han at Nord-Korea er rede til å svare på enhver krigshandling fra USA.

- Enhver rakett eller kjernefysisk angrep fra USA vil bli besvart med samme mynt, sa Nord-Koreas representant.

Han mener USAs marinestyrker ved den koreanske halvøya er et «trekk for å invadere DPRK (Nord-Korea) som har nådd en alvorlig fase».

Overfor BBC uttrykker Nord-Koreas viseutenriksminister Han Song-ryol at Nord-Korea ikke lar seg skremme av USA, og at landet vil fortsette rakettesting på ukentlig basis. Videre understreker han at det vil bli krig, dersom USA utfører militære handlinger mot det lukkede landet.

Bekymret

FN er tydelig uroet over situasjonen.

- Vi er selvsagt dypt bekymret for den økende spenningen som vi har sett ved den koreanske halvøya. Vi oppfordrer alle til å styrke sin diplomatiske innsats, sa talsperson Stephane Dujarric til frammøtte journalister.

Dujarric trakk også fram Nord-Koreas mislykkede rakettoppskyting sist helg.

- Vi oppfordrer DPRK til å ta alle nødvendige skritt for å deeskalere situasjonen og gå tilbake til en dialog om atomnedrustning.

Nord-Korea, på sin side, er opprørt over at FNs sikkerhetsråd vil holde et møte om situasjonen senere denne måneden, ledet av USAs utenriksminister Rex Tillerson.

Pyongyang hevder de har sendt brev med krav om en egen høring i FN vedrørende påståtte amerikanske overgrep, men at de har blitt ignorert av et råd som mener Nord-Korea utallige ganger har brutt resolusjoner gjennom testing av raketter og kjernefysiske våpen.

- Enorme ødeleggelser

Professor Øystein Tunsjø på Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier mener sannsynligheten for en kjernefysisk konflikt fremdeles er relativt liten.

- Men her trengs det ikke kjernefysiske våpen for å skape enorme ødeleggelser og ramme hundretusener av mennesker. Dersom USA skulle finne på å sende Tomahawk-raketter mot Nord-Korea, slik de gjorde mot Syria, så ville situasjonen kunne utarte. I motsetning til Syria, har Nord-Korea evne til å slå tilbake. Nord-Korea har mulighet til å svare med konvensjonelt artilleri som kan knuse Sør-Koreas hovedstad Seoul sønder og sammen og samtidig ramme de amerikanske styrkene der, sier Tunsjø.

Professoren mener det kan bli starten på en ny koreakrig.

Sør-Korea vil slå tilbake, og etterhvert vinne over Nord-Korea. Det ville være sannsynlig at USA involverte seg, kanskje også Japan, og Kina ville trolig intervenere.

- Det er et reelt alternativ at dette ville kunne føre til et gjenforent Korea. Kina ville trolig gå inn med styrker i nord og kreve at USA trekker seg ut. Deretter ville Kina trekke seg ut, og vi sitter igjen med et gjenforent Korea hvor Sør-Korea får 20 millioner lutfattige nord-koreanere i fanget, sier Tunsjø.