Nord-Korea lover flere «gaver» til USA. Kim Jong-un hevder det nyeste missilet kan bære et atomstridshode

(Dagbladet): – Med et stort smil fortalte han tjenestemenn, vitenskapsmenn og teknikere at USA kommer til å være misfornøyd ... ettersom de ble gitt «gaver» på sin uavhengighetsdag.

Slik lyder det statlige nyhetsmediet KCNAs beskrivelse av Kim Jong-uns opptreden etter Nord-Koreas siste missiltest.

Kan bære atomstridshode

Kim skal også ha oppfordret sine vitenskapsmenn til å «ofte sende store og små pakker til amerikanerne».

Nord-Korea hevder også at det interkontinentale ballistiske missilet er i stand til å bære et stort atomstridshode.

Testen ble gjennomført natt til tirsdag norsk tid.

Nord-Korea var raskt ute med å si at testen var vellykket, og at de for første gang hadde avfyrt en langdistanserakett, et interkontinentalt ballistisk missil.

Ifølge nordkoreanerne har langdistanseraketten evne til å treffe hvor som helst i verden.

– Mer vellykket enn forventet

Seint tirsdag kveld bekreftet også det amerikanske utenriksdepartementet at det var et slikt missil nordkoreanerne avfyrte.

– Å teste et interkontinentalt ballistisk missil representerer en opptrapping av trusselen mot USA, våre allierte og partnere, regionen og verden, heter det i en uttalelse fra utenriksminister Rex Tillerson.

Sørkoreanske myndigheter og russiske myndigheter uttalte tidligere i dag at de mente det var snakk om en mellomdistanserakett, og ikke en langdistanserakett, slik Nord-Korea hevdet.

Men amerikanerne har altså konkludert med at nordkoreanerne ikke farer med usannheter.

John Schilling, en missilekspert som bidrar i tankesmia 38 North, som nøye overvåker Nord-Koreas våpenprogram, sa tidligere i juni i fjor at Nord-Korea neppe ville skytte opp en interkontinental rakett før 2020.

Nå sier Schilling at testen kom mye tidligere og var «mye mer vellykket enn forventet», ifølge Reuters.

Ifølge ham vil det nå ikke gå mer enn et år eller to før Nord-Koreas langdistanserakett oppnår «operasjonell evne»

Trump reagerte

Under en time etter missiltesten var USAs president Donald Trump ute på Twitter for å fordømme den.

«Nord-Korea har avfyrt et nytt missil. Har ikke denne fyren noe bedre å gjøre med livet sitt? Jeg har vindt for å tro at Sør-Korea og Japan vil tolerere dette så mye lenger. Kanskje Kina vil gå hardt til verks mot Nord-Korea og ende dette tullet en gang for alle», tvitret presidenten.

Gårsdagens missiltest skal være den ellevte så langt i år.

Den interkontinentale raketten ble avfyrt nær grensen til Kina og landet i Japanhavet.

De fleste analysene av hvor langt, høyt og lenge missilet fløy er like. USA, Sør-Korea og Japan sier missilet fløy i 40 minutter og kom opp i en høyde på 2500 km over bakken.

Det er lengre og høyere enn noen av nordkoreanernes tidligere missiltester. Det anslås at missilet fløy 930 km.