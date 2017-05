Nord-Korea mener USAs bombefly øker faren for atomkrig

Nord-Korea reagerer sterkt på at USA bruker to bombefly under militærøvelser i Sør-Korea og anklager igjen USA for å bringe Koreahalvøya på randen av atomkrig.

De to bombeflyene av typen B-1B Lancer, som flyr hurtigere enn lydens hastighet, deltok mandag i militærøvelser som USA i disse dager gjennomfører med Sør-Korea og Japan, melder nyhetsbyrået Reuters.

Flyvingene tolkes som enda en amerikansk maktdemonstrasjon myntet på regimet i Nord-Korea, som USA forsøker å avskrekke fra å fortsette med testingen av atomvåpen og ballistiske raketter.

Ifølge Nord-Korea øvde flyene på å slippe en atombombe over «større objekter» på nordkoreansk territorium. Regimet anklager også president Donald Trump og andre «krigshissere» for å ville gjennomføre et atomangrep for å komme Nord-Korea i forkjøpet.

Bombeflyene var på vingene samtidig som Trump uttalte i et intervju at han er villig til å møte Nord-Koreas unge leder Kim Jong-un under «de rette omstendigheter».

En talsmann for Sør-Koreas forsvarsdepartement sa tirsdag at mandagens øvelse var ment å hindre provokasjoner fra Nord-Korea, samt å prøve ut beredskapen hvis regimet i Pyongyang skulle komme til å gjennomføre enda en atomtest.

