Nord-Korea: Setter fart på atomvåpenprogrammet

Utenriksdepartementet i Nord-Korea sier landet vil skru opp tempoet på utviklingen av kjernefysiske våpen til «maksimum fart» på grunn av USAs press mot landet.

Nord-Koreas FN-utsendinger spredte mandag en uttalelse fra landets utenriksdepartement som gjør det klart at Nord-Korea er rede til å svare på en hver handling fra USAs side.

Som svar på USAs nye strategi i konflikten, der de ber om nye sanksjoner og «maksimalt press og innsats», vil Nord-Korea øke sin innsats med å sette fart på utviklingen av atomvåpen til «maksimum fart».

«Aggresjonshysteri»

Nord-Korea sier at de siste militærøvelsene fra USA og Sør-Koreas side har brakt USAs «aggresjonshysteri» til sitt høyeste punkt så lang.

De mener den koreanske halvøy er på grensen til kjernefysisk krig. Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler, vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.

Regimet i Pyongyang har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og kommet med trusler mot både USA og Sør-Korea.

Trump «ville vært beæret» over å få møte diktator

President Donald Trump sa mandag at han vil være villig til å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un «under rette omstendigheter».

- Dersom det er hensiktsmessig for meg å møte ham, så vil jeg absolutt gjort det. Jeg ville vært beæret over å få gjøre det, sier Trump i et intervju med Bloomberg News mandag.

- Så lenge det er under de rette omstendigheter, så vil jeg det, legger han til.

Kort tid etterpå understreket Trumps talsmann Sean Spicer at det ikke er aktuelt å arrangere et møte mellom Trump og Kim.

- Det er innlysende at omstendighetene ikke er de rette i øyeblikket, sa Spicer og la til at dersom de to statslederne skal møtes, er det et minstekrav at Nord-Korea stanser sin provoserende atferd.

Trump-administrasjonen har tidligere sagt at de ønsker å få til en dialog med regimet i Nord-Korea for å få en løsning på den betente situasjonen mellom de to landene. Samtidig har Trump sagt at han ikke vil nøle med å gå til militært angrep på Nord-Korea dersom ikke landet slutter å true USA.

- Norge er alltid rede til å hjelpe

Dersom Trump og Kim skulle finne ut at de kan forhandle seg ut av den spente situasjonen knyttet til Nord-Koreas atomvåpenambisjoner, står Norge klar som en mulig mekler, ifølge Pave Frans.

På vei hjem fra sitt besøk i Egypt forrige uka, sa paven til reportere som reiste sammen med ham at det er behov for «forhandlinger med sikte på en diplomatisk løsning».



- Det er så mange tilretteleggere i verden, det er meklere som tilbyr seg, for eksempel Norge. Landet er alltid rede til å hjelpe, sier paven, ifølge Reuters.

- En stor del av menneskeheten vil gå tapt

Kommentarene fra Den katolske kirkens overhode kommer etter at Nord-Korea lørdag gjennomførte nok en missiltest, samtidig som USA jobber for å skjerpe sanksjonene mot regimet ytterligere.

Det som ifølge Sør-Korea var en mislykket oppskyting, skjedde bare timer etter at USAs utenriksminister Rex Tillerson hadde varslet FNs sikkerhetsråd om «katastrofale konsekvenser», dersom resten av verden - og især Kina - ikke presser Nord-Korea til å gi opp sitt våpenprogram.

Ifølge BBC advarte paven om at det er risiko for at krisesituasjonen utarter til en ødeleggende krig hvor «en stor del av menneskeheten» vil gå tapt.