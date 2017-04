Nord-Korea slår tilbake: - Vi prøvesprenger atomvåpen når vi har lyst

1 Comment

(Dagbladet): I et sjeldent intervju med det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press, slår i natt Nord-Korea tilbake mot det de oppfatter som trusler fra USA.

I helga beordret USA flere krigsskip, som inkluderer hangarskipet Carl Vinson og marinefartøy utstyrt med krysserraketter, om å sette kursen mot havområdene utenfor Nord-Korea.

I natt meldte NBC News at amerikanske myndigheter er forberedt, og kan gjennomføre et rakettangrep mot Nord-Korea, dersom de er overbevist om at Nord-Korea vil gjennomføre nok en prøvesprenging av atomvåpen.

- Når vi har lyst

Det amerikanske forsvarsdepartementet har ikke ønsket å kommentere opplysningene kanalen har fått fra høytstående anonyme etterretnings- og sikkerhetskilder.

Likevel har det ført til et brutalt svar fra nordkoreanske myndigheter.

- Situasjonen på Korea-halvøya er nå i en ond sirkel, sier Hang Son Ryol i et ekslusivt intervju med byrået i hovedstaden Pyongyang.

- Nord-Korea vil gjennommføre atomprøvespreninger når vi har lyst, sier han videre.

Han gikk også rett i strupen på USAs president Donald Trump, som de siste dagene har sendt flere Twitter-meldinger i retning landet.

- Nord-Korea er ute etter trøbbel. Hvis Kina vil hjelpe, er det flott. Hvis ikke, vil vi løse problemet uten dem, skrev Trump.

- Trump skaper trøbbel

Han skrev videre at han hadde diskutert Nord-Koreas «galskap» med Kinas president Xi Jinping.

- Trump skaper trøbbel med aggressive Twitter-meldinger, sier Hang son-Ryol i intervjuet.



- Trump provoserer alltid med sine aggressive ord. Det er ikke Nord-Korea, men USA og Trump som skaper trøbbel, sier han.



Han sier også de ikke vil sitte med «armene i kors» dersom USA skulle finne på å gå til rakettangrep mot landet.

Internasjonale eksperter har de siste dagene advar mot at Nord-Korea planlegger en ny atomprøvesprenging. Landet har etter alt å dømme i dag ikke atomvåpen med kapasitet til å treffe det amerikanske fastlandet, men flere forskere mener de kan ha det innen få år om diktaturer får lov til å fortsette det fordømte atomprogrammet.

Kraftig bruk av militær makt

Overvåkingsgruppa 38 North, som tidligere har hatt rett om tidspunkter for Nord-Koreas atomprøvespreninger, mener landet er klare til å gjennomføre en ny atomprøvesprengning.

Overvåkingsgruppa skriver i en rapport at testområdet Pungye-ri er forberedt og klart. Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret, skriver NTB.

Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre «strategiske provokasjoner» i løpet av kort tid. Det er knyttet spesielt stor spenning til om Kim Jung-un vil markere 105-årsdagen til sin bestefar med en ny militær provokasjon. Fødselsdagen til Kim Il-sung, som døde i 1994, er 15. april.

Nord-Koreas utenriksdepartement varslet tirsdag at de vil forsvare seg «med kraftig bruk av militær makt» dersom USA foretar seg noe som kan anses som militær intervensjon eller krigshandlinger rettet mot det lukkede landet - og siktet til krigsskipene som er på vei mot regionen.

