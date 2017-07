Nord-Korea truer USA med atomangrep

- Skulle USA gjøre det minste forsøk på å avsette vår leder, vil vi svare med et nådeløst angrep i hjertet av USA ved hjelp av atombomber som vi har perfeksjonert over tid, sa en talsperson for det nordkoreanske utenriksdepartementet onsdag. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Må separeres fra atomvåpenlageret

Uttalelsen kommer etter at CIA-sjef Mike Pompeo antydet et ønske om regimeskifte i Nord-Korea forrige uke.

Selv om utenriksminister Rex Tillerson tidligere har sagt at USA er imot å tvinge Kim ut av makten eller å tvinge hans regjering til kollaps, sa Pompeo at administrasjonen trengte å finne en måte å separere Kim fra hans voksende atomvåpenlager. Dette skriver CNN.

- Det ville vært stort å fjerne atomvåpen fra halvøya, men det som er mest farlig er karakteren som holder kontrollen over dem i dag, sa Pompeo.

Truer stadig om krig

Ifølge Pompeo skal både etterretningstjenesten og forsvarsdepartementet ha fått i oppgave å utarbeide planer for hva som «til slutt må oppnås» med hensyn til den nordkoreanske atomtrusselen.

Nord-Korea har i løpet av de siste tiårene fremmet en rekke trusler om krig mot USA, og mange hevder en atomkrig er ikke lenger en fjern trussel.

I april i år ble 105-årsjubileumet av landsfaderen i Nord-Korea, Kim Il-sung, tydelig markert i det ekstremt sensurerte og gjennomregisserte landet.

Publikum i salen og tv-seere kunne kose seg med korsang, band og propagandavideo. Hele seansen ble sendt på Nord-Koreas statlige tv-kanal på søndag.

Filmen viser at Nord-Korea fyrer av raketter mot det som ser ut til å være en by i USA. Rett etter eksplosjonen viser bildene et brennende, amerikansk flagg.



Ekspertene ved 38 North, et overvåkingsprosjekt som holder til i Washington, anslår at Nord-Korea kan ha så mange som 20 atombomber og at det produseres en ny hver måned, skriver NTB.