Nord-Koreas ambassadør utvist fra Malaysia

Nord-Koreas ambassadør i Malaysia utvises. Årsaken er at han ikke vil beklage sine sterke beskyldninger mot landet etter drapet på Kim Jong-nam.

En melding der ambassadør Kang Chol er erklært persona non grata er sendt ambassaden tidlig lørdag kveld lokal tid, opplyser utenriksminister Anifah Aman. Malaysiske myndigheter krever at Kang forlater landet innen 48 timer.

Tidligere i uka forlangte Malaysia at Nord-Korea formelt unnskyldte beskyldningene fra Kang. Han har blant annet uttalt at den malaysiske regjeringen har "noe å skjule" og at Malaysia har "konspirert med fremmede makter for å sverte Nord-Korea".

Utenriksminister Anifah sier at ingen unnskyldning har kommet, og at ingenting tyder på at den vil gjøre det. Ifølge Anifah har også nordkoreanske tjenestemenn uteblitt fra et møte de var innkalt til i utenriksdepartementet lørdag.

– Vi vil understreke at Malaysia vil reagere sterkt på alle fornærmelser og alle forsøk på å sverte landets rykte, sier Anifah.

Kim Jong-nam var halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Han ble ifølge malaysiske myndigheter drept med nervegiften VX, og nordkoreanske myndigheter mistenkes for å stå bak.

Drapet skjedde på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur.

(NTB)