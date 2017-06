Nordmenn flyktet fra brannen i Portugal: - Vi valgte å stole på de lokale. Ellers hadde vi snudd og ingen vet hvor vi hadde endt opp

(Dagbladet): En hyggelig ferie i Portugal ble plutselig snudd på hodet da den voldsomme skogbrannen drev de norske turistene på flukt.

Iris Egilsdatter fra Tana flyktet fra skogbrannen med forloveden Ole Henrik Somby og Kate Utsi. Nå er de trygge i Ericeira, en by ikke langt unna Lisboa.



I morgen skal de forhåpentligvis fly hjem til Norge.

Biler oppslukt av flammer

Den portugisiske TV-kanalen RTP viste søndag opptak av mennesker som forsøkte å rømme fra flammene på en vei der tung røyk hadde redusert sikten til kun noen få meter. Foreløpig har minst 61 personer omkommet i skogbrannen.

Innenriksdepartementet anslår at rundt 30 personer mistet livet da bilene deres ble slukt av flammer på veien mellom tettstedene Figueiro dos Vinhos og Castanheira de Pera. Tre andre døde etter å ha pustet inn røyk i Figueiro dos Vinhos, mens resten av de omkomne ble funnet utenfor bilene eller inne i skogen.

Brannen er ikke under kontroll. Ilden sprer seg fortsatt i flere forskjellige retninger, og minst to av brannens fronter har i løpet av søndagen blitt beskrevet som «voldsomme», skriver NTB.

Forstod ikke alvoret

- Det var helt spesielt, vi skjønte ikke alvoret. Vi kunne ikke få noe informasjon via radio, og ingen pratet engelsk oppe i fjellene, sier Iris Egilsdatter til Dagbladet.

Reisefølget kjørte rundt i fjellene, uten anelse om hvor alvorlig brannen egentlig var.

- Vi var fryktelig naive når vi kjørte forbi de to første brannene.

Plutselig var den største brannen foran dem.

- Først da forstod vi alvoret i situasjonen. Når jeg så flammene visste jeg at en brannbil ikke hadde en sjanse mot de store veggene av ild, forteller hun.

Kate Utsi kan italiensk svært godt, og forstod noen portugisiske ord.

- Om vi ikke hadde hatt med henne så hadde vi antageligvis snudd og kjørt rett inn i flammehavet. Vi møtte lokale som tok oss med til den største byen i fjellområdet. Der var det mye mur og stein, vi følte oss trygge der, sier Egilsdatter.

- Som en slange av ild

Når de kjørte mot byen var skogen på høyre side i full fyr og rundt byen kunne de se brannene på alle sider. Egilsdatter beskriver den som en slange av ild som kom krypende mot byen.

Mange av de lokale måtte ta tilflukt i byen. Med en gang en vei åpnet igjen kjørte de sørover.

- Vi kjørte på en vei og så røyk foran oss. Heldigvis kommuniserte vi med de lokale. Vi fikk følge etter en portugiser. Det var flammer langs veien, der ville vi nok ha kjørt tilbake om vi kjørte alene. Men vi valgte å overse det.

Egilsdatter beskriver det som hell i uhell.

- Vi valgte å stole på de lokale. Ellers hadde vi snudd og ingen vet hvor vi hadde endt opp.

Det har enda ikke gått opp for turistene hvor alvorlig situasjonen var.

- Jeg vet ikke om vi forstår omfanget av situasjonen enda. Kanskje vi innser det om noen dager.

Egilsdatter snakker varmt om de lokale som hjalp dem til sikkerhet. Hun forteller at portugisere er veldig hjelpsomme og genuint interesserte i at det går bra med deg.

- Jeg ga kontaktopplysninger til de som hjalp oss. De fikk noen engelsktalende til å ringe for å sjekke om vi var i god behold. De var oppriktig bekymra for at vi hadde kjørt inn i flammene.



Landesorg

Den omfattende brannen herjer i den skogkledde landsbyen Pedrogao Grande nær Coimbra sentralt i Portugal. Hva som forårsaket brannen er uklart. Portugisiske myndigheter har uttalt at de prioriterer å slukke brannen og redde menneskeliv, før de etterforsker hendelsen.

Portugal har erklært tre dagers landesorg etter at minst 61 personer har omkommet i skogbrannen. Mange av dem døde i bilene sine.

- Vi står mest sannsynlig overfor den største tragedien vi har sett når det gjelder tap av menneskeliv, sa statsminister Antonio Costa søndag.

Tidligere uttalte han at dødstallet kunne stige. I tillegg til de omkomne, melder en talsperson for innenriksdepartementet at minst 54 er skadd, deriblant fire brannmenn. En mindreårig person er alvorlig skadd.