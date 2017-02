Nordmenn reddet av skattelette

(Finansavisen): I går la Teknisk beregningsutvalg frem årets foreløpige rapport. Den viser at lønnsveksten i 2016 slett ikke ble rundt 2,4 prosent i gjennomsnitt, selv om lønnsveksten ble som avtalt for alle store grupper i oppgjøret, skriver Finansavisen.

Nedgang

Årsaken er at de fleste som mistet jobben i fjor kom fra industrien, og spesielt fra høytlønnsbedrifter knyttet til oljevirksomheten. Dessuten var det direkte lønnsnedgang i de samme delene av industrien.

For den gjennomsnittsansatte endte 2016 derfor med en lønnsvekst på 1,7 prosent, anslår TBU nå.

Det betyr at kjøpekraften til gjennomsnittsmannen sank med rundt 1,9 prosent.

Så ille ble det ikke likevel, for det ble også gjennomført skattelettelser i fjor. Reallønn etter skatt sank med 1,2 prosent totalt.

I null allerede?

I går kom også inflasjonsanslaget for 2017, og det lyder foreløpig på 2,0 prosent, men TBU vil revurdere dette anslaget etter 10. mars, når inflasjonstallene for februar også er med.

Den gode nyheten, sett med arbeidstakeres øyne, er at det skal svært mye til for at det ikke blir reallønnsøkning i år. Den gode nyheten, sett med arbeidsgivernes øyne, er at de kan sikre sine ansatte reallønnsøkning uten så mye som en krone i sentrale tillegg.

Uansett var også den avtalte lønnsveksten lav i fjor. Det gjør at overhenget inn i 2017 er blant de laveste som er registrert etter et hovedoppgjør, 0,9-1,0 prosent for de fleste grupper.

Det normale er at det kommer lokal lønnsvekst (lønnsglidning) for 1-2 prosent utenom de sentrale tilleggene. Med et overheng på nesten 1 prosent og minst 1 prosent glidning, er reallønnen allerede sikret for store grupper.

- Lønnsveksten for alle ansatte i gjennomsnitt ble langt lavere enn lønnsveksten som ble avtalt for ulike grupper. Har man tidligere sett at slike avvik spiller inn på lønnsforhandlingene og de rammene som blir avtalt?

- Det tror jeg ikke, i hvert fall ikke i min tid, sier Ådne Cappelen, leder av TBU.

Flere økonomisaker:

Sjefen som håper på dobbelt så mange ansatte

Dette må du huske hvis du mister jobben

- Svært positivt for arbeidsmarkedet