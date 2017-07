Norge best i verden for pensjonister

(Finansavisen): Franske Natixis Global Asset Management utarbeider årlig en Global Retirement Index (GRI) for pensjonister i 43 land.

I 2017-rapporten kommer Norge ut på topp, skriver Finansavisen.

Det vil si at Norge, ifølge Natixis, er verdens beste land å være pensjonist i.

Blant topp 10 på alt

Norden og Nord-Europa dominerer, og tar åtte av plassene på topp 10-listen. New Zealand og Australia tar de øvrige to.

Nærmest Norge kommer Sveits og Island.

Norge og Sveits er ifølge avisen de eneste blant topp 10 i alle fire delindekser: helse, materiell velstand, pensjonsfinanser og livskvalitet.

Norge er best på materiell velstand, tredje best på helse og livskvalitet og niende best innenfor pensjonsfinanser.

- Mulighet til å spare

Pensjonsfinansene trekkes ifølge Finansavisen ned av høyt skattetrykk og aldrende befolkning.

Til tross for skattelette, er Norge åttende svakest på skattetrykk av alle GRI-land.

Til gjengjeld er den offentlige gjelden lav, og Norge scorer også bra på inflasjon, governance (styring) og - delvis - bankenes utlånstap.

Innenfor delindeksen for materiell velstand er Norge på 6. plass i sysselsetting og 3. plass i inntekt per capita (innbygger) og lave inntektsforskjeller, skriver avisen.

- Det viktigste budskapet er at mer og mer faller på den enkeltes individuelle ansvar. Staten må ha god styring, og individene må ha mulighet til å spare til pensjon, sier Norden-sjef for Natixis Viggo Johansen i en kommentar.

Demografi og alder

Han peker overfor Finansavisen på demografi og en aldrende befolkning som den generelt største utfordringen.

- Det har vi over hele verden. Selv i Kina på grunn av ettbarnspolitikken. Befolkningen krever mer i helse og pleie, og eldre befolkning skaper press på pensjonene, sier Johansen.

Norden-sjefen understreker overfor avisen at rapporten ikke peker så mye på de enkelte lands behov for pensjonsreformer, men mer på hva som er situasjonen nå.

- Den største reformen som har vært i både Norge og Sverige er å gå fra ytelses- til innskuddspensjon. Jeg tror ikke man forstår den reformen så godt på individnivå, sier Johansen til Finansavisen.

Den nye, norske spareordningen IPS (individuell pensjonssparing) karakteriserer han dog som svært bra.

