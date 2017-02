Norge får 68 færre kommuner

(Dagbladet): Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti holder en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget klokka 8.30 i dag.

Her vil de presentere status for kommunereformen og regionreformen.

På et ekstraordinært møte i går kveld ble partene omsider enige om hvordan det nye kommune- og fylkeskartet skal se ut, kunne Dagbladet og en rekke andre medier melde i går.

På det nye kartet over kommune-Norge vil det bli 68 færre kommuner enn det vi har i dag. Antallet reduseres fra 426 til 358.

- Behovet for kommunereform har vært diskutert i 26 år. Mange har sett behovet og ingen reform har vært mer diskutert og mer utredet enn kommunereformen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Han viser til at samarbeidspartiene ble enige om behovet for en reform allerede i Nydalen da grunnlaget for støtten til regjeringen ble lagt.

- Nå er det nesten 100 kommuner som har inngått gjensidige frivillige avtaler. Det viser at lokalpolitikere viser lederskap og ser behovet for sterkere lokalsamfunn. Noen steder har man sett at det er et lokalt ønske om en sterkere kommune, men der én kommune har sagt nei, sier Sanner.

Grenseløs kjærlighet

I disse tilfellene vil Stortinget nå bestemme tvangssammenslåing.

- Det er eksempler på at en kommune har ligget mellom to kommuner som har ønsket å slå seg sammen. Hvis man skal tenke seg to kommuner som slår seg sammen, der det ligger enn i mellom, blir kjærlighet uten grenser og det tror jeg alle forstår blir krevende i grensen.

Han viser til at det er landets øverste folkevalgte forsamling, Stortinget, som tegner kommunekartet og at det er Stortinget som har bestemt spillereglene for reformen.

Her blir det tvang

Avtalen innebærer etter det Dagbladet forstår at 13 kommuner tvangssammenslås til i alt åtte nye.

1. Ny kommune bestående av Spydeberg, Eidsberg, Hobøl og Askim.

2. Haram tvangssammenslås med Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog

3. Sammenslåing mellom Nærøy, Vikna, Leka og Bindal.

4. Nye Lindesnes - en sammenslåing mellom Mandal, Marnardal og Lindesnes

5. Ørland og Bjugn, tvillingkommunene på Fosen, foreslås sammenslått med forbehold at det kommer forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland.

6. Balestrand, Leikanger og Sogndal.

7. Søgne, Songdalen, og Kristiansand

8. Ny kommune på nedre Romerike mellom Skedsmo, Sørum, og Fet.

Ifølge NRK er det også enighet om at landets 19 fylker skal slås sammen til 10 større regioner.

Det er allerede kommet sterke reaksjoner fra de berørte kommunene.

- Dette er en trist og veldig dårlig melding å få. Jeg føler at det er et slag i trynet, der storsamfunnet overstyrer lokalsamfunnet. Det er et hån mot lokaldemokratiet. Det er mer eller mindre et diktatur, sier ordfører i øykommunen Leka, Per Helge Johansen (Sp) til Dagbladet.

Dagbladet kommer med mer.