Norge gir inntil 1,6 milliarder til kriserammet region i Afrika

I løpet av de neste tre årene vil Norge bidra med inntil 1,6 milliarder i nødhjelp til Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen, melder NTB.

Internasjonal giverkonferanse

– Det haster å stanse krisen som utspiller seg i et område med 26 millioner mennesker og som truer en hel region. Om vi ikke setter inn et krafttak nå, vil situasjonen bli enda verre, med de konsekvenser det vil få. Regjeringen foreslår derfor en treårig forpliktelse på inntil 1,6 milliarder i humanitær- og utviklingsbistand for 2017 – 2019, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Brende åpnet fredag den internasjonale giverkonferansen i Oslo for Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen, der 11 millioner mennesker har et akutt behov for nødhjelp.

Konferansen arrangeres sammen med Nigeria, Tyskland og FN, med om lag 170 deltakere fra 40 land og organisasjoner, skriver NTB.

Mennesker på flukt

Det er nå klart at Norge bare i 2017 gir 729 millioner kroner til det nordøstlige Nigeria og Niger, Kamerun og Tsjad som ligger rundt Tsjad-sjøen.

150 millioner av dette skal gå til mat, beskyttelse av mennesker på flukt og annen akutt nødhjelpsinnsats.

Nordøst i Nigeria har de væpnede islamistene i Boko Haram spredt lovløshet og uro lenge. Nå har bevegelsen spredt sine angrep til Niger, Tsjad og Kamerun.

31. januar opplyste UNICEF om krisene som vil prege 2017. Nigeria og landene rundt Tsjad-sjøen er en av de store krisene.

Ifølge UNICEF har Boko Harams herjinger ført 2,4 millioner mennesker på flukt.

Barn er utsatt for kidnapping, rekruttert som barnesoldater og blir giftet bort.

400.000 barn risikerer å dø på grunn av underernæring.

Væpnet, islamistisk gruppe med base i Nord-Nigeria.

Har også gjennomført angrep i Kamerun, Niger og Tsjad.

Grunnlagt i 2002, ledes nå av Abubakar Shekau.

Over 20.000 mennesker er drept og 2,6 millioner er drevet på flukt som følge av Boko Harams herjinger siden 2009.

Har bortført flere tusen kvinner og unge jenter som blant annet utnyttes som sexslaver og selvmordsbombere.

Den afrikanske union (AU) ser gruppen som en regional trussel og satte i 2015 inn en styrke på 7.500 soldater for å bekjempe dem.

(NTB)