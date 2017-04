- Norge har en nøkkelrolle

RAMALLAH/JERUSALEM (Dagbladet): Skydekket lå tungt over Ramallah på Vestbredden da utenriksminister Børge Brende satte seg inn i den svarte Mercedesen som skulle ta han tilbake over grensa til Israel. På under et døgn hadde Brende gjennomført møter med den den palestinske presidenten Mahmoud Abbas og Israels statsminister, Benjamin Netanyahu.

Tilbake på hotellet i Jerusalem tok han seg tid til en statusoppdatering etter et hektisk møtedøgn.

- Det er ingen samtaler mellom partene. Det er ingen politisk prosess og det har det ikke vært på en stund, sier Børge Brende om den betente politiske situasjonen mellom Israel på den ene siden og Palestina på den andre.

Han mener det haster få i gang reelle samtaler rundt en to-statsløsning.

- Det er ikke noe alternativ til en to-statsløsning. Det er fortsatt mulig å få til, men da må det være politisk vilje fra begge parter. Vårt syn er at det må basere seg på grensa fra 1967 og mulig bytte av land, sier Brende til Dagbladet.

Ifølge utenriksminister Brende, er Netanyahu fortsatt forpliktet til en to-statsløsning og vil bremse nye bosetninger.

- Jeg understreket sterkt at nye bosetninger vil underminere muligheten for en to-statsløsning. Det vil svekke mulighetene for fred, sier Brende.

«Den ultimate avtalen»

Raphael Schutz, som er Israels ambassadør til Norge, er også på plass i Jerusalem under Brendes besøk. Han mener USA og Trump-administrasjonen kan bidra til å få fart i dialogene mellom landene.

- Jeg tror det er en sterk ny faktor. Den nye administrasjonen. Det er en dynamisk ny start i USA. Det er villighet til å finne «den ultimate avtalen», men i vårt område er skepsis spillets navn. Vi har forsøkt mange ganger og feilet, men det er en ny gutt i byen. La oss gi Trump tid og mulighet til å finne en løsning, sier Schutz til Dagbladet, når vi møter han i lobbyen på King David hotel i Jerusalem.

Børge Brende håper også at den nye administrasjonen skal ha en positiv effekt på den stillestående prossesen.

To-statsløsningen Går ut på at det opprettes en uavhengig palestinsk stat som skal eksistere ved siden av Israel.

Vesten, Israel og palestinske ledere har lenge vært enige i prinsippet om at dette er den mest realistiske løsningen på konflikten mellom israelerne og palestinerne.

Men partene har aldri klart å enes om hvor grensene for de to statene skal gå. Palestinerne krever at en palestinsk stat må omfatte Vestbredden og Gazastripen med grensene fra før 1967 og ha Øst-Jerusalem som hovedstad.

Israel har ønsket å trekke opp grensene for Vestbredden på nytt og akter å beholde hele Jerusalem som sin hovedstad. Kilde: NTB

- Samtalene med statsminister Netanyahu var viktige, ikke minst etter hans samtaler med president Trump og veien videre når det gjelder muligheten for en to-statsløsning, sier Brende.

Brende mener Israel nå er under press fra den nye Trump-administrasjonen etter at USAs spesialutsending Jason Greenblatt nylig besøkte både Israel og Palestina.

- Det jeg har observert er at Trump-administrasjonen har et ønske om at det skal være fremgang i disse spørsmålene, sier han.

Brende ønsker amerikansk ledelse velkommen.

Manglende tillit

I det timeslange møtet med statsminister Netanyahu var det flere temaer som sto på blokka. Det viktigste for Brende og Norge var kanskje forberedelsene til møte i giverlandsgruppa (Ad Hoc Liason Committee - AHLC) som finner sted i Brussel 4. mai.

- Det går på tilgang til vann, elektrisitet og behandling av kloakk. Det er veldig komplekse spørsmål som må løses for å bedre situasjonen i de palestinske områdene. Det er knyttet til muligheten til å drive næringsvirksomhet og skape nye arbeidsplasser på Vestbredden, sier Brende.

Befolkningen på begge sider av grensene er preget av frustrert resignasjon over den tilsynelatende uløselige konflikten som ofte krever menneskeliv.

- Det er mye frustrasjon og manglende tillit som vi må vinne tilbake. Her har Norge en nøkkelrolle. Å oppnå fred mellom Palestina og Israel er viktig for verden, viktig for Norge, men aller viktigst for israelerne og palestinerne, sier Schutz.

Dialog

Brende mener arbeidet som gjøres i giverlandsgruppa vil være med på å skape dialog og nødvendig tillit.

- Det utgjør det eneste stedet hvor israelere og palestinere faktisk møtes for å diskutere praktiske anliggende mellom de to landene, sier Brende.

Ifølge Brende vil Netanyahu sende en representant på høyt nivå til giverlandsmøtet og at de ser på mulighetene for å gjøre det enklere for palestinerne, men at det i løpet av møtet ikke kom fra noe konkrete tiltak. Det vil bli lagt fram på giverlandsmøtet.

- Vi legger stor vekt på at Israel vil komme med konkrete forslag til tiltak som vil bedre situasjonen for plalestinerne, sier utenriksministeren.