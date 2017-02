Norges 19 fylker blir til 10 regioner

(Dagbladet): Norges 19 fylker blir til ti regioner bekreftet Høyre, Frp, Venstre og Krf på en pressekonferanse på Stortinget i dag hvor det også ble klart at Norge får 68 færre kommuner.

- Vi er glade for å ha fått gjennomslag for en regionreform som vil gi desentralisering av makt, bedre tjenestetilbud og sterkere vekst i regionene, sier André Skjelstad i Venstre som sammen med KrF har vært pådriver for regionsreformen.

De nye regionene blir som følger:

* Nordland, Troms og Finnmark skal bli til en eller to regioner. Det skal brukes litt tid på å finne den endelige strukturen her.

*Trønderfylkene er allerede vedtatt slått sammen.

*Møre og Romsdal blir som i dag.

*Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

*Hedmark og Oppland blir én region.

*Buskerud, Akershus og Østfold blir til Viken region.

*Telemark og Vestfold blir en region

*Agderfylkene slår seg sammen.

*Oslo fortsetter som i dag.

*Rogaland fortsetter som i dag.

Høyre og Frp hadde opprinnelig ønsket å fjerne hele fylkesleddet, men ser på reduksjonen som et skritt i riktig retning.

- Vi har registrert at det var viktig for KrF og Venstre å få på plass en regionreform. Derfor har vi bidratt. Når vi er i mot 19 fylkeskommuner, er det bedre med 10-11 enn nærmere 20. Primærpoltikken om at vi ønsker å fjerne fylkeskommunene helt, ligger fast, men dette var det beste vi kunne få til i denne perioden, sier leder i kommunalkomiteen på Stortinget Helge André Njåstad (Frp).

- KrF er glad for at vi nå vil innføre større og mer slagkraftige regioner fremfor dagens fylkeskommuner. Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning, sier stortingsrepresentant Geir S. Toskedal.