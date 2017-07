Norges beste aksjefond knuser børsen

(Finansavisen): Etter drøyt halvgått løp skiller Nordea Norge Verdi seg ut som det beste norske aksjefondet hittil i år.

Fondet har klart en avkastning 11,6 prosent så langt i 2017, mens Oslo Børs til sammenligning er opp 2,2 prosent i samme periode, skriver Finansavisen.

Presterer over tid

Forvalter Robert Næss presterer godt også over lengre tid.

Investorer som kjøpte andeler i fondet for fem år siden, kan notere seg for 17,75 prosent i årlig, gjennomsnittlig avkastning.

Det tilsvarer en verdistigning for fondet på rundt 126 prosent i perioden.

Forvalteren har ifølge avisen en klar metodikk for sine investeringsbeslutninger.

- I tillegg til at verdsettelsen skal være attraktiv, må nedsiden være begrenset. Jeg fokuserer på selskaper som historisk sett har hatt en sterk inntjeningsutvikling, sier Næss, som også er investeringsdirektør i Nordea Investment Management.

- Børsen er dyr

Han fremholder overfor Finansavisen kursoppgangen i sparebankene som en av de største bidragsyterne i porteføljen.

- Vi har også fått godt betalt for investeringen i Wilhelmsen Holding. Aksjen har steget rundt 25 prosent så langt i år, og vi synes selskapet fortsatt er billig, sier Næss.

Forvalteren synes ifølge avisen at Oslo Børs er høyt priset på inntjening.

- For å forsvare dagens prising må en være trygg på at fremtiden ser bedre ut. Det er spesielt olje og offshore som trenger bedre lønnsomhet. Det kan absolutt skje, men det er ikke helt sikkert, sier han.

Fra først til sist

Jomar Kilnes og hans Forte Trønder steg over 50 prosent i fjor, men hittil i år er fondet svakest av alle norske aksjefond.

- Vi har vært posisjonert for en moderat oppgang i oljeprisen i første halvår, som i stedet har falt. Dette har medført at vår største posisjon, Aker BP, har falt over 20 prosent i år. Lakseaksjene har også opplevd et stort fall på over 10 prosent, opp fra minus 23 prosent på det verste, forklarer han overfor Finansavisen.

Teknologiaksjene har også skuffet.

- Vi ser imidlertid et stort potensial i et par av selskapene som vil kunne materialisere seg allerede i år. Vi har en overvekt med bankaksjer, og forventer solid avkastning i denne sektoren i tiden fremover, sier Kilnes til avisen.

