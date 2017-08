Norges EU-minister om EØS-milliardene: - Det er frivillig for Norge å gi pengene

(Dagbladet): - Dette er en frivillig ordning for Norge. Ikke en medlemsavgift, sier Norges EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H).

- Så hvis det er frivillig? Hvorfor skal vi gi disse milliardene?

- Der et godt verktøy. Et verktøy til å hjelpe de fattige landene for å utligne sosiale forskjeller og overføre gode samarbeidsmetoder og sunne verdier til en del unge demokratier, sier Bakke-Jensen.

- En god investering

Dagbladet har de siste ukene skrevet om EØS-pengene.

Hvert år gir Norge tre milliarder kroner til en utvalgt gruppe EU-land, som en del av EØS-avtalen.

EØS-midlene er vår «medlemsavgift» for å ha tilgang til EUs indre marked. Også Island og Liechtenstein er med i ordningen. Ordningen er offisielt frivillig.

Og Bakke-Jensen vil heller ikke kalle det for en «medlemsavgift».

Han vil heller kalle det for en «god investering».

- Så hvis vi vil så kan vi la være? Bruke pengene på noe annet?

- … Altså. Dette er en del av en avtale. En del av EØS-regimet. Hvis man ikke hadde ønsket å ha noen påvirkningsmulighet, satt oss på bakbeina, så kunne vi vel det. Men jeg tror det ville blitt vanskelig, og vi ville fått langt mindre goodwill. Jeg tror det er helt urealistisk at vi ville hatt det samme gode forholdet med EU uten disse pengene, sier Bakke-Jensen.

EØS-juks

De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til totalt 16 land i Europa. Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.

Men noen av pengene har også gått til kriminelle.

For litt over en uke siden fortalte Dagbladet historien om den polske ordføreren Piotr (51), som levde luksusliv på norske EØS-penger.

I dag sitter han i fengsel for å blant annet ha stjålet de norske pengene.

Tre dager senere fortalte Dagbladet historien om hvordan norske skattepenger forsvant i en bedrageri-skandalen, med blant annet en av Polens mest berømte ballettdansere.

- Kontrollrutinene fungerer

- Hva tenker du om bedrageri-sakene vi har fortalt om?

- Først og fremst så viser disse sakene fra 2012 at kontrollrutinene fungerer. Misligholdet har blitt avslørt og misbruket har blitt sanksjonert. Pengene har også blitt tilbakebetalt til Norge, sier Bakke-Jensen, som mener disse sakene viser at man lærer.

- Vi har ingen indikasjoner på at det flyter rundt med norske skattepenger. Eller at norske partnere blir lurt. Dagbladets artikler viser at sikkerhetsnettet fungerer, sier Bakke-Jensen.

Sist søndag fortalte Dagbladet historien om hvordan Norge ga penger til en likestillingskonferanse i Riga i Latvia. Men i stedet for å spre likestilling, spredde foredragsholdere hat og russisk løgnpropaganda.

- Ingen skade

- Ingen skade er skjedd i form av at ingen norske penger er blitt borte. Vi har eksempler på at norske aktører har vært for naive, men vi er ikke kjent med at vi har blitt svindlet og at vi har tapt penger uten at det har blitt avslørt, sier Bakke-Jensen.

- Mener du EØS-milliardene er en god investering for Norge?

- Ja. Jeg mener faktisk det. Jeg mener pengene forsterker demokratiet i Europa. Pengene bidrar til mindre korrupsjon og det styrker rettsstaten i landene som får penger. Så er det også en styrke for Norge, sier Bakke-Jensen.