Norsk alge har overlevd 450 dager i verdensrommet

(Dagbladet): Flere alger og bakterier skapt av fotosyntesen på Svalbard har overlevd 450 dager i verdensrommet, skriver magasinet Quartz.

Algene og bakteriene ble valgt av tyske forskere på grunn av sin levedyktighet i ekstrem kulde, før de ble tatt med ut i verdensrommet og hengt fast utenpå den internasjonale romstasjonen (ISS), som går i bane rundt jorda.

Stråling, kulde og varme

Der skal de hundre-og-noen algene ha overlevd svingende temperaturer på mellom 20 minusgrader og nærmere 50 plussgrader, mens de hang fast til romstasjonen.

De ble også utsatt for en betydelig mengde UV- og kosmisk stråling.

Det var både sopp, alger, mose og lav, som ble festet utenfor den bemannede romstasjonen. Også alger fra Antarktika var med. Etter 450 dager ble laben sendt tilbake til jorda.

Da begynte de å spire - alle sammen bortsett fra én, skriver Quartz.

Studien - Biology and Mars Experiment (BIOMEX) - er en del av arbeidet i å finne ut hvorvidt det en dag vil være mulig å leve på Mars. Så lenge en ikke kan dyrke mat der oppe, er det enn så lenge umulig å overleve der.

Det er heller ikke mulig å kolonisere den, slik blant andre milliardær Sir Richard Branson - som har opprettet et eget flyselskap for å fly folk på ferie til Mars - er sikker på at en dag blir mulig.

- Forskerne forsøker med alger fordi de ikke trenger ekstra vann og oksygen, sier førsteamanuensis ved senter for Jordens utvikling og dynamikk, Stephanie Werner ved Uio.

- Hvorfor benytter de seg av alger fra nettopp Svalbard? spør Dagbladet.

- Det er fordi de er vant til å overleve i ekstreme værforhold i iskalde landskap. Men utfordringen vi være å få til å lage noe som klarer å vokse uten tyngdekraften og som vi tåler å spise uten å bli forgiftet, sier hun.

Kilde til protein

Om hvorfor bakteriene bare hang fast i den svevende romstasjonen, og ikke ble sendt direkte til Mars, sier Werner følgende:

- Det er ikke lov å sende bakterier til Mars. De kunne ødelagt for miljøet der oppe, i verste fall.

Kunne man omsider dyrket alger på Mars, hadde man hatt en god kilde til både protein og oksygen, skriver Quartz, som skriver at forskerne nå går gjennom resultatene fra studien.

Mars: • Mars er den ytterste av de fire indre planetene, og avstanden fra jorda varierer fra 56 til 103 millioner kilometer. • Den er svært liten sammenliknet med jorda, med en radius som bare utgjør litt over halvparten og en masse som er ti prosent av jordas. • Planeten bruker 687 døgn på én runde rundt sola, og ett marsdøgn er på 24 timer og 39 minutter. • Mars har to små måner, Phobos og Deimos, som begge ble oppdaget i 1877. • Flytende vann eksisterer ikke på overflaten, men det er funnet store forekomster av vannis ved polene. Om isen ved sydpolen smelter, vil Mars bli dekket av 11 meter vann. • Den inaktive marsvulkanen Olympus Mons er trolig solsystemets høyeste fjell, og rager hele 24 kilometer over bakkenivå. • Atmosfæren, som er 95 prosent karbondioksid, er svært tynn, og trykket utgjør bare én hundredel av det man opplever på jorden. • Dersom det eksisterer liv på planeten, vil det være av mikrobiologisk art og trolig befinne seg under bakkenivå. Forskere tror UV-stråling gjør liv på overflaten umulig. • Det første fartøyet til å passere planeten var NASAs «Mariner 4», som tok av i 1964. Russerne vant kampen om å lande med sondene «Mars 2» og «Mars 3» på 70-tallet. Begge disse havarerte imidlertid da de traff overflaten. Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia.org