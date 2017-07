Norsk cruisearving har én milliard i cash

(Finansavisen): – Vi er veldig godt fornøyde med året. Vi hadde gode resultater i 2016, og det har fortsatt etter nyttår, sier Anders Chr. Wilhelmsen jr til Finansavisen.

Etter nær 50 års medeierskap i familieselskapet AWilhelmsen, solgte Anders Chr. Wilhelmsens familiegren seg helt ut av den felleseide formuen før årsskiftet. Det siste salget, i desember i fjor, ga nesten 1 milliard kroner inn på Watriums bankkonto.

Nå er båndene til AWilhelmsen kuttet, og familiegrenens verdier forvaltes fullt og helt i regi av Watrium.

– Prosessen ut av AWilhelmsen har pågått lenge. Det var et ønske fra mine foreldre om å ha nærhet til forvaltningen og mer kontroll over egne midler, sier Wilhelmsen jr., som er selskapets investeringsdirektør, til Finansavisen.

I fjor omsatte selskapet for 1,37 milliarder kroner, hvorav 942 millioner kommer fra det siste salget av aksjene i AWilhelmsen. Etter skatt satt investeringselskapet igjen med 1,15 milliarder kroner.

– Vi har godt over 10 prosent avkastning på totalkapitalen av det som ikke er knyttet til AWilhelmsen, og det mener vi er bra, sier Alexander Munch-Thore, som leder investeringsselskapet Watrium, til Finansavisen.

Flere omganger

Nedsalget fra AWilhelmsen, hvor aksjer i Royal Caribbean Cruises Ltd. er den viktigste eiendelen, har skjedd over lang tid og i flere omganger.

I 2015 solgte Watrium deler av sine AWilhelmsen-aksjer, også det for rundt 1 milliard kroner. I 2003 tok Gjert Wilhelmsens sønn, Anders Chr. Wilhelmsen, ut deler av eierandelen sin i form av fast eiendom. Den gangen fikk han hånd om nybygget Oslo Atrium i Bjørvika med en markedsverdi på 812 millioner kroner. Senere ble det skilt ut verdier for ytterligere 300 millioner kroner til fordel for Anders Chr. Wilhelmsen og Watrium.

– Vi er et ganske annerledes selskap i dag enn for bare et par år siden. I år føler jeg vi har kommet i mål med mange av de strategiske ønskene vi ser for oss, sier Wilhelmsen jr.

Milliardformue

Watrium har en bokført egenkapital på like over 3 milliarder kroner. Beskattet verdijustert egenkapital er på 5,29 milliarder kroner.

Omtrent halvparten av verdien kommer fra originale AWilhelmsen, og halvparten er avkastning. Nærmere 50 prosent av investeringsselskapets portefølje er knyttet til eiendom, men det har i tillegg investert i en rekke andre ting som private equity, venturefond, rentefond, direkte eierskap i selskaper og aksjer i børsnoterte selskaper, som Weifa.

– Vi prøver å bruke vår fordel med lang familiekapital. Det betyr at vi kan se etter ukonvensjonelle investeringsobjekter eller –strategier, eller å se på selskaper som ikke alle kan se på, sier Wilhelmsen jr til Finansavisen.

Les mer i dagens utgave av Finansavisen.

Flere økonominyheter:



NRC-kontrakt kansellert

Zalando med kraftig omsetningsvekst - stuper på børsen

Resultatsmell for Yara