Norsk ekspert om sparkingen av Venezuelas riksadvokat: - Dette er nok et skritt bort fra demokrati

(Dagbladet): Lørdag kveld ble det kjent at Venezuelas nye grunnlovsgivende forsamling har sparket riksadvokat Luisa Ortega Diaz.

Høyst forventet

Vedtaket om å fjerne Ortega Diaz (59) fra stillingen ble fattet enstemmig av forsamlingens 545 medlemmer lørdag ettermiddag. Ifølge NTB erstattes Ortega Diaz av Tarek William Saab, en trofast støttespiller for presidenten.

Venezuelas høyesterett suspenderte riksadvokaten fredag. Meldingen om vedtaket kom få timer etter at Ortega Diaz varslet på Twitter at bygget hun jobber i var beleiret av landets sikkerhetsstyrker.

- Det er svært bekymringsfullt at Nasjonalgarden nå beleirer påtalemyndighetene. Samtidig var det høyst forventet at å sparke Ortega var noe av det første de kom til å gjøre, sier Benedicte Bull, Latin Amerika-ekspert og professor ved Universitetet i Oslo.

Etterfølgeren forsvarer regjeringen

Bull forteller at den tidligere riksadvokaten har kritisert chavistene over lengre tid.

- Hun har vært en kritiker i flere runder. Det er spesielt noen hendelser som er viktige.

Ifølge Bull kritiserte Ortega høyesterett da de forsøkte å ta makten fra nasjonalforsamlingen i mars.

Chavistene Hugo Chávez (1954-2013) var Venezuelas president fra 1999 og frem til hans død i 2013.

Etter Chávez' død i 2013 vant hans utpekte etterfølger Nicholas Maduro nyvalget.

«Chavism» er den venstreorienterte politiske ideologien basert på ideene, programmene og regjeringens stil knyttet til den tidligere presidenten, Hugo Chávez.

Chavistene er sterke supportere av denne ideologien.



Kilde: Store norske leksikon/Wikipedia

- Ortega har hele tiden vært i mot grunnlovsforsamlingen, men var også kritisk til at opposisjonsleder Leopoldo Lopez ble løslatt, ettersom hun mente man skulle satt politikk over juss. Hun var også med på fengslingen i utgangspunktet, sier hun.

Bull forteller at Ortega er kritisk til Maduro, men hun er chavist og hun har forsvart konstitusjonen som ble etablert under Chavez i 1999 som fordeler makt mellom fem ulike statsmakter, deriblant den dømmende som hun representerte.

- Hennes etterfølger Saab kommer fra rollen som ombudsmann. Den har han brukt til å forsvare regjeringen istedenfor folket, på tross av at han har vært en respektert menneskerettighetsaktivist i sine yngre år.

Et skritt bort fra demokrati

Professoren mener det er mye som skal til for at det skal bryte ut borgerkrig i landet.

- Det må være to væpnede sider. Det eksisterer grupper innad i opposisjonen som har utøvd vold, men det er regjeringen som har kontroll med statsinstitusjonene og de væpnede styrkene.

Bull mener at dette ligner mer på nok et skritt bort fra demokrati.

- Jeg tror vi får se at all mulig institusjonell opposisjon blir tilsidesatt, også nasjonalforsamlingen som har vært kontrollert av opposisjonen siden januar 2016.

Hun mener at så langt tyder alt på at grunnlovsforsamlingen også har sikret Maduro kontroll internt blant chavistene.

- Blant annet er landets tidligere utenriksminister og nære allierte av Maduro, Delcy Rodriguez, blitt utnevnt som leder, sier Bull.

Fakta om krisen i Venezuela Venezuelas president Nicolás Maduro holdt et omstridt valg til grunnlovgivende forsamling 30. juli.



Riksadvokat Ortega vil granske påstander om tukling med tallet på avgitte stemmer.



Opposisjonen boikottet valget, men ifølge valgkommisjonen deltok 41,5 prosent av de stemmeberettigede, og Maduro har erklært seier.



Den grunnlovgivende forsamlingen får makt til å endre lover og vil i praksis kunne sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.



Opposisjonen krever at Maduro går av og mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen i landet. USA innførte mandag sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator.



Rundt 120 personer siden april mistet livet i opptøyer og sammenstøt. Flere tusen er såret eller pågrepet.



Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet og mangel på medisiner og andre basisvarer.



Hittil i år har over 52.000 venezuelanere søkt asyl i utlandet, nesten dobbelt så mange som i hele fjor. Det antas at langt flere har forlatt landet, som har en befolkning på rundt 30 millioner.



(Kilder: NTB, AP, AFP)