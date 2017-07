Norsk seilbåt tar inn vann i Stillehavet. Kaptein mener han har situasjonen under kontroll

(Dagbladet): En norsk seilbåt med to personer om bord er i ferd med å synke i Stillehavet, etter at båten har fått en sprekk og tar inn vann, melder NRK.

- Båten synker sakte i Stillehavet, skriver seileren selv i en oppdatering på Facebook.



Etter hvert har de to om bord på båten, en norsk mann og en fransk kvinne, fått kontroll over situasjonen. De to avventer nå assistanse fra andre båter og vil forsøke å reparere hullet i båten. Hovedredningssentralen på Sola følger situasjonen og vil holde kontakten med båten, som seilere videre vestover i sakte hastighetn.

Seilbåten befinner seg i Stillehavet mellom Peru og Fransk Polynesia, om lag 2000 nautiske mil (3500 kilometer) unna kysten av Peru.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge på Sola ble varslet om hendelsen seint fredag kveld, og har sendt ut melding til en rekke kommersielle skip og internasjonale redningssentraler.

- Et av de nærmeste fartøyene ligger rundt 240 nautiske mil unna, som er omkring et døgns reise, sier Cecilia Øversveen, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Dagbladet.

- Det er en uavklart situasjon, sier hun.

Mannen som eier båten er en rutinert seiler. Flere internasjonale redningsselskaper er varslet.

- Dette er ansvarsområdet til Peru. Vi har bekreftet at de jobber med saken. Vi har også sendt ut melding til fartøy i et ganske stort område, men har foreløpig ikke fått kontakt med noen, sier hun

Siste oppdatering vi fikk var 06.30. De vil prøve å fikse lekkasjen når det blir dagslys så de tar inn mindre vann, sier Øversveen.

Seilerne har med seg både flåte og nødutstyr om bord på seilbåten.

- Vi har kontakt med deres familie. Nå oppdaterer de oss og vi oppdaterer dem, sier redningslederen.

