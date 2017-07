Norsk ungdom i Magaluf har talt: - Britene er verst

MALLORCA (Dagbladet): I den berømte partygata i byen Magaluf, på den spanske ferieøya Mallorca, er det alt annet enn rolig en fredags kveld midt i sommerferien.

Musikken fra de ulike barene, klubbene og spisestedene samler seg i en stor grøt i det man spaserer gjennom hoved-partygata. Det kryr av ungdommer og man må jobbe for ikke å få en full brite ramlende over seg, eller bli dratt inn på alle mulige slags barer og klubber av såkalte innkastere.

Midt i kaoset står Sjømannskirkens utsendte nattevandrere, i en sidegate med flere skandinaviske utesteder. De har én viktig jobb i tidsrommet mellom halv tolv og to-tre-tida på kvelden. Prøve å få flest mulig forbipasserende til å drikke et glass med vann.

Like ved siden av nattevandrerne ligger det en mann på bakken, trolig i 20-årene. Han er tydelig overstadig beruset og kameratene forsøker å dra ham med seg, men han klarer ikke å stå på beina.

- Der har du britene, sier Steinar Anfinsen fra Bergen, til Dagbladet.

Han peker mot guttegjengen med berusede britiske menn, som forsøker å hjelpe kameraten som er enda mer beruset.

Sammen med kona, Solfrid Rogn, er det tredje året på rad han jobber som frivillig nattevandrer i Magaluf, og han har sett det meste.

- Det mye man kunne tenke seg å ha gjort i en situasjon som dette. Men vi har verken mandat eller myndighet til å gripe inn. Vårt fokus er å gi vann til ungdommen før det går så langt, sier Anfinsen, og skuer bort på de fulle britene.

- Verre enn jeg trodde

Ryktene og historiene om festestedet Magaluf er mange. Morten Greger Birkelund, som har sin første kveld med nattevandrerne, er overrasket.

- Jeg har jo vært ung selv en gang, men dette var verre enn jeg trodde, sier han.

Sjømannskirkens representanter som har gjort dette tidligere har et inntrykk av at det er betydelig flere nordmenn nå enn tidligere.

- Det er ungdommer fra Kirkenes i nord og til Kristiansand i sør, sier Rogn.

- Det er sunn og grei ungdom, som endelig har fått rista foreldrene av skuldrene og slår seg løs, legger Anfinsen til.

Selv om nordmennene også konsumerer store mengder alkohol i festgata, har Sjømannskirkenes representanter et inntrykk av at det alltid er noen som tar ansvar blant de norske ungdommene.

- En guttegjeng på tre vi snakka med en dag sa at de rullerte på å være «barnevakt», der en av dem skulle være edru og passe på hver kveld, forteller Rogn.

Norske ungdommer Dagbladet møter i partygata er enige: - Britene er verst.

- Nordmenn oppfører seg bra i forhold til britene. De ligger nakne rundt over alt og spyr, sier en vennegjeng fra Lyngdal og Tønsberg.

De tror det er kulturforskjeller som ligger bak.

- Vi er vant til å holde det reint rundt oss når vi drikker, og har gjerne litt mer selvkontroll, sier Celin Lillebø (19) fra Lyngdal.

Ungdommene er enige om at det finnes jo en dag i morgen også.

- Det er veldig gøy å være her, men man må tenke over hva man gjør. Det er viktig at man alltid er to og tar vare på hverandre, sier Lars Skjerseth (20) fra Tønsberg.

- Britene er verst. De har ingen grenser, sier en annen norsk 18-åring.

Ifølge Sjømannskirkens representanter er det også britene som er mest avvisende.

Når én av dem går bort og spør en brite om han vil ha vann, mens Dagbladet er der, spytter han i plastkoppen som blir holdt ut.

- Vi er harmløse

Britene selv sier at de ikke er så galne som folk skal ha det til.

- Vi liker bare en kveld ute på byen. Og så er vi ofte de som snakker høyest, så da oppfatter folk oss sånn, sier Tracey Swain til Dagbladet.

- Det finnes slemme folk, men ikke slemme land, legger hun til.

Swain bor på ferieøya med mannen sin hvert år fra april til september.

Iført matchende kostyme springer de rundt i partygata i Magaluf.

- Det er gøy. Briter er bare fulle av liv og adrenalin, sier de.

- Vi er harmløse.

Nordmenn i Magaluf

90 prosent av dem som er innom baren til Matias Gomes, «Uncle Tom», er britiske.

Gomes har drevet baren i 35 år og har også mange nordmenn innom, spesielt på 17. mai.

- Nå er det bare unge folk her som kjøper én drink. Før var de besøkende eldre, og de kjøpte mer, sier han.

Ved en av nabobarene «Bernie's house» jobber Javier Mendoza. Hans erfaring er at britene kjøper mest alkohol og dermed legger igjen mest penger. Svenskene er visstnok litt mer sparsomme og ser etter billigste alternativ.

Nordmennene mener han ikke er redde for å bruke penger, men at det ikke er like mange nordmenn innom.

- Britene kommer i grupper på fem eller seks, nordmenn kommer i veldig store grupper. Det kan plutselig komme mellom 20 og 25 i en gruppe, sier kollega Leighann Joy (19).

Hun jobber ved baren i Magaluf om sommeren, men er fra England.

- Nordmenn liker ikke å snakke med folk og holder seg for seg selv, legger hun til.

Alkoholrelaterte skader

- Skandinaver drikker mye, men slåss ikke like mye som engelskmennene, sier Gerald Roger Hau som opprinnelig er tysk, men har jobbet i Spania i 25 år.

Han forteller også om flere alvorlige hendelser som har skjedd, og at vold er mer utbredt blant britene.

- Berusa folk finner ut at de vil klatre fra balkong til balkong, eller hoppe fra balkongen og ut i bassenget. Mange dør på grunn av det. Jeg vil tippe at det skjer 20 dødsfall relatert til slike hendelser hvert år, sier han.

På Juaneda sykehus i Palma får de inn rundt 1500 skandinaviske pasienter hvert år. Rundt en tredel er svensker. Det inkluderer både de som bor der fast og turistene.

Svenske Jessica Ivarsson jobber med skandinavisk pasientservice på sykehuset. Hun sier at antallet alkoholrelaterte sykehusbesøk er mindre enn man kanskje skulle trodd.

- Vi får inn en del ungdommer som har snublet eller annet, som kan tenkes er på grunn av det, sier Ivarsson.

Hun beskriver det å jobbe om sommeren som intenst. Det blir lagt inn alt fra fem til 15 skandinaver hver dag, som hun og fire andre skandinaver hjelper.

- Alt som kan skje i Norge og Sverige kan også skje på Mallorca, sier hun.

Magesyke, slag, sykkelulykker, dehydrering og ungdommer som har blir skadd ute på byen er det vanligste årsakene til sykehusbesøkene.

- VI får alltid høre at skandinaver er så hyggelige og rolige, sier Ivarsson.

På kontoret rett ovenfor Ivarssons sitter de tyske assistentene, de tror hun har det travlere.