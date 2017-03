Norske Hans Edvard (55) filmet skrekkscenene på Westminster Bridge

- Man blir jo preget, sier fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF)

i Telemark til Dagbladet på telefon fra London nå i ettermiddag.

Bare fem minutter før det smalt gikk han ombord i London Eye - og tok den saktegående gondolbanen opp til orkesterplass til det som ifølge politiet var en terroraksjon mot Westminster Bridge og det britiske parlamentet.

- Da vi nærmet oss toppen, så jeg at et menneske lå og fløt i Themsen, og at en elvebåt prøvde å få vedkommende ombord, forteller han.

Senere har han fått vite at det var en kvinne som lå og fløt i elva - og at hun skal være hardt skadet.

- Uvirkelig

Først trodde han at det var noen som hadde hoppet fra broen.

- Så ble broen fylt opp av ambulanser, og trafikken stoppet. Jeg så ambulansefolk som jobbet på mange ulike steder på broen, forteller Askjer, som var åndsnærværende nok til å filme det hele.

På dette tidspunktet skjønte han at han var vitne til noe større. Gradvis har det gått opp for ham at det etter alt å dømme var en terroraksjon:

Minst fire er drept og tjue er skadde, etter at en person har kjørt i stor fart inn i tilfeldige fotgjengere på Westminster Bridge, og deretter inn i parlamentsbygningen hvor han gikk inn og knivstakk og drepte en politimann.

- Det er veldig uvirkelig, og man blir på siden av seg selv, og fiksjon og virkelighet flyter inn i hverandre,. sier Askjer om opplevelsen.

- Forandret for alltid

- Det kom jo veldig nært, og dette med terror er jo stort sett noe vi ser på TV, og plutselig var jeg øyenvitne til at det skjedde, sier Askjer som er i London i forbindelse med en konferanse for europeiske regioner.

Nå etterpå tenker han mest på dem som ble drept og skadet.

- Vi så ned på at verden ble forandret for enkeltmennesker, kanskje for alltid, sier Askjer.

I kveld skal han holde seg i ro på hotellet - og trolig gå tidlig til sengs.