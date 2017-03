- Norwegian-ansatte straffes for å ha dannet fagforening

Det drar seg kraftig til i de amerikanske kabinansattes tarifforhandlinger med Norwegians bemanningsselskap OSM Aviation, hvor Norwegian eier 50 prosent.

- Jeg tror at de lenger oppe i Norwegian ikke engang er klar over hva som foregår og hvor ille OSM har rotet det til for dem, sier Valentin Lorien, president i Norwegian Cabin Crew Association (NCCA).

- Fortsatt sint

Slik Dagbladet skrev torsdag, skyldes den siste krangelen at OSM Aviation nekter å trekke NCCA-kontingenten fra de kabinansattes lønn.

Lorien tror at dette er en gjengjeldelsesaksjon fra en av OSMs forhandlere.

- Han sa at han fortsatt er sint for at vi har organisert oss. Jeg tror han grep denne muligheten til å straffe oss, sier Lorien.

Han skulle gjerne ha byttet ut denne forhandleren, som er leder for OSMs amerikanske virksomhet.

- Han er ikke er i stand til å forhandle om en tariffavtale, sier Lorien.

På grunn av det anstrengte forholdet til OSM Aviation, fikk NCCA nylig inn en statlig mekler i de pågående tarifforhandlingene.

Lorien beklager at Norwegian lar OSM Aviation føre tarifforhandlingene, selv om myndighetene har avgjort at også Norwegian er arbeidsgiver for de amerikanske kabinansatte.

«Den harde måten»

Uten å kunne trekke kontingenten av lønna, vil NCCA ifølge Valentin Lorien ikke ha ressurser til å kjempe på egen hånd for de kabinansatte.

For å komme ut av denne knipa har NCCA-styret nå bedt medlemmene om lov til å slutte seg til den landsomfattende fagforeningen Association of Flight Attendants (AFA) - som i årevis har kjempet mot å la Norwegians irske datterselskap Norwegian Air International (NAI) få flytillatelse til USA.

Som en pådriver for kampanjen «Deny NAI», har AFA vært en av Norwegian-sjef Bjørn Kjos mest profilerte amerikanske motstandere. Blant annet på grunn av denne kampanjen måtte Norwegian Air International vente i tre lange år på en flytillatelse til USA.

Lorien forteller Dagbladet at han på forhånd advarte OSM om at NCCA om nødvendig ville melde seg inn i en nasjonal fagforening.

- Selvfølgelig hørte de ikke på meg, og gjorde det på den harde måten.

- Har fullmakter

Ifølge OSM Aviations kommersielle direktør Fredrik Øygard ønsker selskapet å forhandle i en respektfull og konstruktiv atmosfære. Han skriver at dette har preget forhandlingene i alle andre land der OSM har inngått avtaler med de ansattes fagforeninger.

«Vi vil arbeide videre for å få på plass en avtale med NCCA så snart som mulig, og så lenge forhandlingene pågår vil det ikke være riktig av oss å kommentere enkelttema offentlig. Det eneste vi kan legge til er at vår forhandlingsleder er øverste leder for vår virksomhet i USA, og dermed innehar nødvendige fullmakter til å inngå tariffavtale på vegne av selskapet», skriver Øygard til Dagbladet.

Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen skriver at «de fleste av våre piloter og kabinansatte er fagorganisert», og at Norwegian «ønsker å få på plass en tariffavtale for våre amerikanske kolleger.»

«Vår samarbeidspartner OSM Aviation er formell arbeidsgiver for vårt amerikanske kabinpersonale og er derfor avtalepart i forhandlingene med fagforeningen i USA. Forhandlinger skal skje bak lukkede dører mellom partene, men dersom disse ikke skjer på en skikkelig og profesjonell måte, vil vi naturligvis følge opp det med OSM Aviation», skriver Sandaker-Nielsen.