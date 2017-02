Norwegian-bot på 90 000 kroner  for å hindre fagforeningsvalg

(Dagbladet): Flyselskapet Norwegian er idømt en bot på 10 000 euro - nær 90 000 norske kroner - av en domstol i Malaga for å krenke medarbeidernes rett til fri fagforeningsvirksomhet

Det er det danske nettstedet check-in.dk som melder om avgjørelsen i den danske domstolen etter at fagforeningen USO (Union Sinidcal Obrerea) hadde gått til søksmål.

USO organiserer piloter og kabinansatte ved Norwegians base i Malaga helt sør i Spania.

Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen bekrefter at han har hørt om en slik bot.

- Spansk anliggende

.- Jeg kjenner ingen detaljer. Dette er en sak mellom to parter i Spania, så jeg anbefaler å ta kontakt med informasjonssjef for Norwegian i Spania, Alfons Claver, sier Sandaker-Nielsen til Dagbladet.

- Ikke noe er lengre vekk fra sannheten en at Norwegian skal være et fagforeningsfiendtlig selskap, slik USO forsøker å tegne et bilde av. Vi forhandler nå om en kollektiv avtale med nettopp USO, og neste forhandlingsmøte er planlagt til begynnelsen av mars, sier den spanske kommunikasjonssjefen til det danske nettstedet.

Søksmålet fra den spanske fagforeningen gjaldt i hovedsak påstander om at Norwegian i Malaga hadde lagt praktiske hindringer i veien for valg av et medarbeiderråd i 2015.

Den underliggende konflikten ved basen i Spania har likhetstrekk med arbeidsgivertilknytning i andre land der Norwegian er etablert.

De spanske ansatte vil ha kontrakt med morselskapet Norwegian Air Shuttle og ikke et bemanningsbyrå.