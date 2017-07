Norwegian-fly måtte lande på Island - fikk motorfeil

(Dagbladet): Et Norwegian-fly som skulle fra Los Angeles til Stockholm i dag, måtte sikkerhetslande på Island.

- Flyet fikk indikasjoner om en teknisk feil på en av motorene. Nå skal vi få noen teknikere til å se på flyet, og så gjør vi alt vi kan for å ta hånd om passasjerene, sier Fatima Elkadi, pressevakt i Norwegian, til Dagbladet.

Det var Norwegians rute DY7088 som måtte lande på Island. Etter planen skulle flyet ha landet klokka 13.29 lokal tid.

Elkadi sier at de forsøker å få til et flybytte til Stockholm.

- Vi vil hjelpe til med å skaffe hotell for de som ønsker det. Vi forstår at dette er frustrerende for de reisende, men sikkerheten har absolutt høyeste prioritet for alle om bord, sier Elkadi i Norwegian.