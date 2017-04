Norwegian nærmere storsatsing i Argentina

Flyselskapet Norwegian planlegger å investere rundt 37 milliarder de neste årene på sin satsing i Argentina. 70 fly på fire baser skal betjene 146 ruter.

Målet er å fly 18,2 millioner passasjerer i året, både på innenriksruter og på ruter til andre land i Sør-Amerika, samt langdistanseflyginger til Nord-Amerika og Europa, skriver Dagens Næringsliv (DN) og viser til et oppslag i La Nación.

Den argentinske avisen omtaler en presentasjon Norwegian har levert inn til luftfartsmyndighetene i landet.

- Vi kan bekrefte at vi har søkt om en driftstillatelse i Argentina og i den forbindelse har vi skissert fremtidige muligheter for flyginger. Vi er fortsatt i planleggingsfasen, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til DN. Han understreker at godkjennelser fra myndighetene er avgjørende for å kunne sette i gang.

Selv om Norwegian har hatt øynene på Argentina en stund, har ikke omfanget av satsingen vært kjent. Fra en forsiktig begynnelse med seks fly i Argentina, er målet å vokse til å ha en flåte på 70 fly basert på fire baser i løpet av fem til åtte år. Ifølge La Nación er det snakk om investeringer på rundt 37 milliarder kroner.

Norwegian forventer å starte flygninger mellom Buenos Aires og London allerede i november i år.

(NTB)