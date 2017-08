Norwegian setter ny passasjerrekord etter klagestorm

Totalt fløy 3.358.565 passasjerer med Norwegian i juli, 432.683 flere enn i juli 2016. Økningen er på 15 prosent.

– Vi er godt fornøyd med at stadig flere passasjerer velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst på interkontinentale ruter. Det er også positivt at selv med en sterk kapasitetsøkning er flyene stort sett fulle og utviklingen er god i hele rutenettet. Det betyr at reisende både i Europa, USA og Asia setter pris på lave priser, nye fly og hyggelig service, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Flyselskapets ferske trafikktall viser at passasjertrafikken økte med 23 prosent, mens kapasiteten økte med 24 prosent. Kabinfaktoren, som viser hvor fulle flyene var, falt med 0,3 prosent til 94,5 prosent.

Selskapet gjennomførte 99,1 prosent av de planlagte flygningene i juli, med en punktlighet på 68,8 prosent.

Norwegian fikk levert tre nye Boeing 737 MAX og to Boeing 787–9 Dreamliner denne måneden. Selskapets flyflåte har nå en gjennomsnittsalder på 3,6 år. Selskapet hevder å ha en av de mest moderne og miljøvennlige flyflåtene i verden.

Mange klager

Selskapet har vokst voldsomt de siste åra, og har åpnet nye ruter til en rekke destinasjoner verden over. Det har ikke bare gått smertefritt for seg.

Tidligere i sommer fikk Norwegian ramsalt kritikk fra Forbrukerrådet etter en rekke kanseleringer og for dårlig informasjon til kundene.

- Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging, men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, sa forbrukerdirektør Randi Flesland.

Selskapet ligger langt foran andre flyselskap når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet. Norwegian er på tredjeplass blant kjente firmanavn i forbrukerstatistikken.

- Svikter på mye

Det svikter både på drift, informasjon og kundeservice, ifølge henvendelsene. Flesland mener mye tyder på at selskapet bevisst legger seg på en så stram linje at det går utover passasjerene.

- De satser på at flyene kommer når de skal, opplæring går som den skal og alt går etter planen. Det klarer de tydeligvis ikke, tilføyer hun.

Når uhellet først er ute, skiller Norwegian seg ut ved å ha dårligere oppfølging enn andre selskap, mener forbrukerdirektøren.

Norwegian erkjente at det hadde vært for lange forsinkelser og for mange kanselleringer, og sa at de tok kritikken svært alvorlig.

- Samtidig er Norwegian landets største flyselskap med flest passasjerer, derfor er det heller ikke unaturlig at vi har det høyeste antall klager. Men det er klart at disse tallene er for høye, sa pressekontakt Astrid Mannion-Gibson den gang.

I 2015 mottok Forbruker Europa til sammen 471 klagesaker og henvendelser knyttet til Norwegian. I 2016 hadde dette tallet økt til 704. Da Dagbladet innhentet klagetallene så langt i år i slutten av juni, hadde tallet allerede nådd 427.

Det tilsvarer nesten alle klagene som kom i hele 2015.

- Dersom denne trenden fortsetter kan vi anta at antallet henvendelser kan nærme seg 900 innen året er over, sa direktør Ragnar Wiik i Forbruker Europa til Dagbladet den gang.

- Synd

Norwegian syntes det er trist at antallet klager øker.

- Det er selvfølgelig synd at antall klager øker, og det er selvfølgelig noe som ikke er bra og som vi tar til oss, sa presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson og la til:

- Vi jobber hele tiden for å bli enda bedre og tar til oss kritikken vi får, både den positive og den negative, fortsetter hun.

Til tross for store utfordringer tidligere i sommer var det Norwegian som hadde færrest innstillinger av de norske flyselskapene i juni. En oversikt NRK har fått fra Avinor viser at Norwegian hadde færrest innstillinger, både i antall og prosent, ifølge NTB.

(NTB/Dagbladet)