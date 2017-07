Norwegian stuper på Oslo Børs

(Hegnar.no): Norwegian faller kraftig på Oslo Børs, etter å ha lagt frem svakere tall for 2. kvartal 2017 enn ventet.

I åpningsminuttene på børsen var aksje ned over 10 prosent, noe som betyr at aksjen har falt godt over 30 prosent siden nyttår.

Det betyr også at selskapets børsverdi har falt med 3,35 milliarder kroner siden nyttår, fra 10,2 til 6,4 milliarder kroner.

Det betyr også at aksjene til Norwegian-sjef Bjørn Kjos har falt med 694 millioner kroner i verdi siden nyttår.

All-time high for Norwegian på Oslo Børs er 385 kroner intradag 4. september 2015. På dagens aksjekurs betyr det at aksjen har falt mer enn 50 prosent på knappe to år.

Reddes av aksjesalg

Fallet i dag kommer etter at Norwegian Air Shuttle meldte om et resultat etter skatt på 1.080 millioner kroner i 2. kvartal 2017, opp fra 745 millioner kroner i samme periode året før.

Dette var kraftig dårligere enn ventet. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 1.729 millioner kroner.

Resultatet var påvirket positivt av at selskapet i slutten av juni solgte 4,7 millioner aksjer i eierselskapet til Bank Norwegian, Norwegian Finans Holding. I forbindelse med salget ble det opplyst at det ville gi en regnskapsmessig effekt på 2 milliarder kroner i 2. kvartal.

Resultat per aksje ble dermed 30 kroner, mot 20,80 kroner ved samme korsvei i fjor. Forventningen lå imidlertid på 48,34 kroner per aksje.P

Resultatet før skatt ble 862 millioner kroner, sammenlignet med 930 millioner kroner i fjor og ventet 1.685 millioner kroner.

EBITDA kom inn på 59 millioner kroner, ned 95,5 prosent fra 1.324 millioner kroner i samme periode 2016. Forventningen var ifølge TDN Finans en EBITDA på 535 millioner kroner.

Underskudd på driften

Norwegian hadde et driftsresultatet på minus 863 millioner kroner, mot 1.005 millioner kroner året før. Her var det ventet minus 246 millioner kroner.

Kontantstrømmen fra driften var på 1.396,7 millioner kroner, opp fra 1.223,1 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Selskapet gikk ut av kvartalet med 5.831,7 millioner kroner, opp 93,7 prosent fra 3.010,4 millioner kroner i fjor på samme tid.

Driftsinntektene beløp seg til 7.775 millioner kroner, sammenlignet med 6.632 millioner kroner i 2. kvartal 2016. Forhåndstipset lød på 7.828 millioner kroner.

- Vi har hatt signifikant økte kostnader for leasing av fly, høyere oljepris og flypassasjeravgiften innført av regjeringen i Norge i fjor, som har hatt negativ påvirkning på resultatet. Booking og salg for de kommende månedene ser veldig bra ut, sier Kjos.

Av presentasjonen fremgår det at flyselskapet nesten vil halvere driftsinvesteringene, fra 1,3 milliarder dollar til 700 millioner dollar.

