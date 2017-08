Null salg i luksusprosjekt til 320 millioner

(Finansavisen.no): - Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært et taktskifte i markedet. Selv om jeg ikke tror det har så mye å si i dette prissegmentet, handler det om psykologi, sier advokat Torbjørn Ek, til Finansavisen.

Helt i starten av juni skrev Finansavisen om nyboligprosjektet i Dr. Holms vei 4 i Holmenkollen i Oslo, som har en tomt på hele 6,5 mål. Utbygger bak prosjektet er Glomar Eiendom, som frem til nå har hatt sin hovedvirksomhet i Follo i Akershus. Glomar eies av Martin og Bjørn Ivar Flatgård.

Da indikerte Ek en kvadratmeterpris på rundt 150.000 kroner i snitt. Basert på et forventet primærareal på 350 kvadratmeter, ville det gitt en prislapp på nær 53 millioner kroner pr. leilighet – altså rundt 320 millioner totalt for de seks.

Redusert pris

Nå har kvadratmeterprisen blitt redusert til under 150.000 kroner, uten å konkretisere prisantydningen ytterligere. Det er foreløpig ikke solgt noen av leiligheter.

- Det har skjedd ting i markedet som utbygger har tatt inn over seg, kommenterer Ek, til avisen.

Med prosjektnavnet «The Park» er det planlagt bygging av seks leiligheter som hver og en blir på nærmere 450 kvadratmeter, inkludert et underjordisk garasjeanlegg. Målt i primærareal er hver leilighet planlagt å bli på rundt 350 kvadratmeter.

- Det er ikke satt i gang bygging. Den settes først i gang når man har solgt to leiligheter, så nå snakker vi i løpet av tredje kvartal som arbeidsmål, sier Ek.

Tilbudssiden øker

Tall fra Eiendom Norge viser at det er 2.770 bruktboliger til salgs i Oslo, 140 prosent flere enn på samme tid i fjor. Eiendom Norge tror at det fortsatt vil flomme boliger ut i markedet, i en kombinasjon av nye objekter til salgs og relansering av objekter som ikke er blitt solgt.

- Vi forventer at tilbudssiden vil fortsette å øke gjennom august, før det begynner å flate ut i september og oktober. Deretter venter vi at tilbudet sakte, men sikkert faller nedover, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer, til Finansavisen.

