NVE innrømmer feilvarsling på Svalbard

(Dagbladet): Tidligere i dag gikk et snøskred i Longyearbyen på Svalbard.

Nå innrømmer NVE overfor NRK at deres skredvarsling om at det ikke var rasfare for bebyggelsen i Longyearbyen, var feil.

NVE meldte om stor rasfare, men at det ikke var en åpenbar fare for bebyggelsen.Derfor ble ikke innbyggerne evakuert.

Hoppet ut av vinduene

Det var i 12-tida i dag et skred løsnet fra Sukkertoppen i Longyearbyen. Snømassene har tatt to bygninger med til sammen seks leiligheter. Der bor det 13 personer.

Svalbardposten skrev tidligere i dag at de så folk hoppet ut av vinduene.

Skredet er gjennomsøkt og ingen er savnet, skriver Sysselmannen på sine nettsider.

208 evakuert

Flere boliger er evakuert i forbindelse med snøskredet. Det gjelder boliger i vei 222, 224, 228, samt øverste rekke i vei 240. Alle stikkveier i Hilmar Rekstensvei fra og med vei 222 til 228, inkludert Perleporten, samt øverste rekke av vei 230 er sperret.

Ifølge NTB gjelder dette til sammen 75 boenheter og 208 personer. Det er forventet at tallet vil øke etter hvert som folk melder seg til evakueringspunktet.

Varsom.no skriver på sine nettsider at snøskredfaren på Nordenskiöld Land, i området der Longyearbyen ligger, er på nivå 4. Årsaken er at kraftig vind fører til stor vindtransport av snø i leheng.

Delt i to

Dagbladet snakket tidligere i dag med én av personene som kom til rasstedet etter at det hadde gått.

- Det ene leilighetsbygget er delt i to, og det går et hull gjennom den ene enden, sier Longyearbyen-beboeren til Dagbladet.

Da vedkommende kom til rasstedet, var det en svært spent stemning på stedet.

- Masse mennesker sto rundt skredet med spader og var klare for å hjelpe til hvis det var noe, sier beboeren som selv tok selv til skredstedet med samme formål.



Dagbladet følger saken.