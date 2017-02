Ny el-søppelbil skulle vises fram – måtte taues til visning

Sarpsborg kommune inviterte til pressetreff for å vise fram en ny helelektrisk søppelbil. Ladetrøbbel førte til at bilen måtte taues til presentasjonen.

To el-søppelbiler skal settes i drift i Sarpsborg 1. oktober, og kommunen hadde torsdag invitert til pressetreff for å vise fram modellen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Da bilen, som var hentet inn fra København for anledningen, skulle kjøre fra Drammen til Sarpsborg, hadde den ikke nok strøm.

– Da bilen kom til Norge fra Danmark, hadde den veldig lite strøm, og importøren hadde glemt strømkabelen, sier Svein-Erik Svendsen i Sarpsborg kommune til avisa.

Importør Brian Olesen sier til NRK at de ikke fikk ladet bilen etter ankomst til Norge.

– Vi fikk ikke ladet den, for her er det 230 volt, ikke 400 som vi har i Danmark. Da ringte vi bergingsbil og fikk den tauet fra Drammen til Sarpsborg, sier Olesen.

Svendsen sier til NRK at torsdagens hendelse var pinlig, men at han er trygg på at alt vil være på plass til bilene skal settes i drift senere i år.

– Bilene vil komme i god tid, og ladeinfrastrukturen vil være på plass. Det var ikke en feil på selve bilen som gjorde at vi måtte slepe den i dag, men at vi ikke fikk ladet, sier Svendsen.

(NTB)