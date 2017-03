Ny forskning: - Genetisk sykdom var årsak til mammutens død

(Dagbladet): Ifølge en ny forskningsrapport, publisert i PLOS Genetics, var det en feil i mammutens DNA som førte til dens utryddelse.

Flere genetiske mutasjoner førte til et genetisk sammenbrudd for mammuten, slik at den b.la mistet luktesansen, holdt seg unna andre artsfrender - og fikk en merkelig skinnende pels, skriver BBC.

Forskerne bak rapporten har analysert det utryddede dyrets DNA for mutasjoner, der motivet har vært å finne informasjon som kan hjelpe truede dyrearter som lever på jorda i dag.

Rebekah Rogers fra University of California står bak forskningen. Til BBC sier hun at mammutens gener «falt fra hverandre» før dyret ble utryddet.

Hun omtaler videre dette som «det første tilfellet av genetisk nedsmelting hos en spesifikk art».

Ifølge forskningsrapporten fikk mammutene denne genetiske feilen etter at de ble isolert på Wrangel Island i Det arktiske hav for omlag 4000 år siden.

Mammutene på fastlandet var da utryddet.

- Det var bare dette ene tilfluktsstedet igjen for mammutene, etter at alle på fastlandet døde ut, sier Rogers.