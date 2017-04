Ny forskning: Derfor løsner skolissene dine selv om du ikke rører dem

(Dagbladet): De fleste av oss har vel opplevd det, enten vi går eller løper: På nærmest uforklarlig vis kan skolissene våre løsne uten at vi i det hele tatt rører dem.

De kan være en evig kilde til irritasjon, men svaret på hvorfor det skjer kan også være nyttig for mindre trivielle vitenskapelige spørsmål, skal vi tro forskere ved Universitetet i California i Berkeley.

I en studie publisert i tidsskriftet «Proceedings of the Royal Society A» tidligere denne måneden, redegjør nettopp mekaniske ingeniører fra universitetet for hvordan skolissene løsner utilsiktet.

Se video av eksperimentet øverst i videovinduet!

Krefter og motkrefter

Forskerne skriver at det er første gang noen har forsket på dette noe åpenbare spørsmålet.

Forskerne brukte en prøvekanin som løp på tredemølle, og høyhastighetskameraer - opptaket ble deretter vist i sakte film.

I prinsippet finner studien ut at kraften i føttene dine når du slenger dem framover og deretter tramper i gulvet, fungerer som en usynlig hånd.

Når du løper, treffer foten din bakken med en voldsom kraft. Knuten på skoa strekker seg dermed før den blir slappere igjen som en reaksjon på kreftene. Når knuten løsner, vil dit svingende bein tilføre krefter til den løse enden av lissene, som fører til at knuten til slutt løsner.

DNA-koder

- Vi opplever hele tida at de løsner. Likevel er det ingen som har tatt seg tid til å spørre: Hvorfor skjer det? sier matematiker Colin Adams ved Williams College, som selv ikke var en del av studien, til Science Mag.

Mannen bak studien selv, Christopher Daily-Diamond, håper dere studie også kan gi svar på mindre trivielle spørsmål en skolissene dine.

- Vi snakker om strukturer med knute. Hvis vi kan forstå skolissene, kan vi anvende det til andre ting, som DNA og mikrostrukturer. De svikter også når de blir utsatt for krefter. Dette er første steg på veien til å finne ut hvorfor noen knuter er bedre enn andre, sier han til Berkeleys hjemmesider.

Slik knyter du sko!

Forskerne konkluderte i tillegg med at en variant av den klassiske løkkeknuten er langt sterkere enn den andre. Når løkkene peker opp eller ned ved stramming, har du det forskerne kaller den svake knuten - som ifølge dem vil løsne oftere. Legger løkkene seg til siden, vil du imidlertid ha en sterkere knute.

I eksperimentet løsnet den svake knuten nær halvparten av gangene, mens den svake løsnet nesten hver gang.

Med symptati for at dette kan være veldig forvirrende, ber vi deg om å se denne Ted-talken, der Terry Moore viser hvordan du skal knyte sko.