Ny måling: Rødgrønt flertall

(Dagbladet): Arbeiderpartiet går fram 2,6 prosentpoeng fra mars, og får nå 33, 5 prosent av stemmene på Ipsos aprilmåling for Dagbladet.

Målingen er tatt opp etter partiets landsmøte forrige helg, der Ap-lederen sto fram som sanger og danser, men først og fremst med nytt partiprogram og sterkt angrep på høyrepartiene. Senterpartiet går noe tilbake etter rekordmålingen i mars, men har fortsatt solid oppslutning fra 11, 1 prosent.

- Flertall for skifte

Støre fikk budskapet om målingen etter vellykket skreifiske i Gryllefjord i Troms. Målingen tyder på at flere velgere også biter på Aps agn.

- Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd fram. Og landsmøtet har avklart saker som mange spurte om. Det viktigste med også denne målingen er at den spår et skifte. Den sittende regjering har mistet flertallet sitt. At Ap får en forsiktig oppgang, er positivt. Jeg tror framgangen vil vare, sier Støre til Dagbladet.

Valgforsker Frank Aarebrot mener medieoppmerksomheten rundt Aps landsmøte har gitt effekt på målingene.

- Tydeliggjøring av politikken bidrar mobiliserende. Månedene før et landsmøte er et helvete for en partileder. Det foreligger motstridende forslag, og partilederen må snakke uklart. Nå er det gitt en marsjordre som virker mobiliserende, sier Aarebrot.

Han mener det er naturlig at Sp går noe tilbake etter at partiet tidligere i vår dominerte nyhetssendingene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er imidlertid strålende fornøyd.

- Det er utrolig hyggelig å få tosifret oppslutning over noen måneder. Vi er opptatt av å få en Sp/Ap-basert regjering som ser hele landet, og som bytter ut Høyre og Frps sentraliseringspolitikk, sier Vedum.

Høyre faller

Høyre får sin laveste oppslutning siden februar 2016.

- Målingen viser et godt potensiale for borgerlig flertall, ikke minst et godt potensial for Høyre. Mange har Høyre som andrevalg, de velgerne må vi hente hjem. Valget vil stå mellom en Høyre-ledet regjering som vil fortsette å omstille Norge for å trygge velferden, og en regjering med Ap og Sp som vil reversere alle reformer, øke skattene og sette omstillingen i fare. Erna Solberg står sterkt blant velgerne, og er ønsket som statsminister av alle de fire borgerlige partiene. Hvis man ønsker at Erna fortsatt skal lose Norge gjennom omstillingen, må man stemme Høyre, sier partiets parlamentariske nestleder Nikolai Astrup.

Regjeringspartner Fremskrittspartiet går frem 2,3 prosentpoeng til 12,9 prosent.

Både Venstre, KrF og SV er over sperregrensa i april, med henholdsvis 4, 3 prosent, 4, 9 prosent og 4, 5 prosent. Miljøpartiet de Grønne får en oppslutning på 2,4 prosent, det samme som i mars.

Rødt får i denne målingen en oppslutning på 3,9 prosent, som er den høyeste oppslutningen Ipsos har målt for partiet. Et slikt valgresultat ville gitt to mandater på Stortinget.

Rødgrønt flertall

Aprilmålingen gir ulike mulige regjeringskonstellasjoner:

*De rødgrønne, Ap, Sp og SV får tilsammen 89 mandater, og sikrer flertall.

*Ap og Sp får 81 mandater.

* Ap, Sp og KrF, som trolig er Aps ønskeregjering, får 90 mandater.

* Høyre, Frp og dagens samarbeidspartier KrF og Venstre får 77 mandater, og har altså ikke lenger flertall

*Høyre, KrF og Venstre, som er de to sentrumspartiene ønskeregjering, får 55 mandater.

* Høyre og Frp, en ren blåblå regjering, får 60 mandater.

- Blir close race

Etter å ha studert Dagbladets ferske partimåling, sier KrF-leder Knut Arild Hareide:

- Jeg ser at samarbeidspartiene her har 77 mandater. Jeg tror valget 11.september blir et close race, langt tettere enn denne målingen viser, sier Hareide og minner om 2005-valget:

- Hele det siste året før valget ble det spådd walkover for de rødgrønne. Sånn ble det ikke, til slutt sto det om bare 4000 stemmer. I 2009 ville flertallet ha snudd hvis Venstre hadde kommet over sperregrensa. All erfaring tyder på at det blir jevnt også denne gangen, sier Hareide.

- Går i opposisjon

KrF-lederen understreker at ønsket om en sentrum-Høyre-regjering står fast.

- Men jeg skal være så ærlig å si at hvis valgresultatet blir som denne målingen, med 55 mandater, så er det ingen realisme i det. For da er det et rødgrønt flertall. Da er det mest sannsynlig at vi går i opposisjon etter at de øverste organene i KrF har vurdert situasjonen på nytt, sier Knut Arild Hareide.