Ny og massiv bleking av Great Barrier Reef

(Dagbladet): Den australske regjeringen har akkurat bekreftet at Great Barrier Reef har vært utsatt for nok en massiv bleking av de unike korallene. Dette har nå – for aller første gang – skjedd to år på rad. I fjor døde hele 22 prosent av korallene.

Per nå vet vi ikke hvor omfattende årets skader er, men mye tyder på at de blir verre enn fjorårets, ifølge Verdens Naturfond (WWF).

Se video øverst i saken.

- En stor tragedie

Nina Jensen, generalsekretær i WWF sier til Dagbladet:

– Det som skjer med revet nå er en stor tragedie. Vi risikerer at et av verdens største underverk blir fullstendig ødelagt i vår levetid.

Årsakene til korallblekingen er usikre, men økt vanntemperatur, økt UV-stråling samt bakterieinfeksjoner har vært antydet som årsaker, ifølge SNL.

Det er ikke bare Great Barrier Reef som merker konsekvensene av et varmere hav: Korallrev over hele kloden opplevde tidligere i fjor bleking – i det som omtales som den tredje, globale masseblekingen. Årets bleking er dermed den fjerde.

- Hvis revene forsvinner, hva vil da skje med annet marint liv, matproduksjon og til syvende og sist; oss mennesker? sier Jensen til Dagbladet.

– Korallrevene utgjør kun 0,1 prosent av havbunnen, men er tilholdssted for 25 prosent av alt liv i havet.

Korallene får ikke restituert seg

Jan Helge Fosså er marinbiolog og korallforsker ved Havforskningsinstituttet, og viser bekymring for situasjonen.

- Det er illevarslende at blekingen av korallene varer lengre og opptrer hyppigere, sier Fosså til Dagbladet.

- De får det derfor vanskeligere med å komme tilbake fordi de ikke får restituert seg skikkelig, selv om koraller har en evne til å komme tilbake.

Splid i Australia

I Australia ber miljøvernministeren for Queensland og Great Barrier Reef, Steven Miles, om mer tid.

Han sier til avisa The Australian at de har gjort mye og at det er for tidlig å sette revet på en liste over utrydningstruet verdensarv. Det ønsker nemlig UNESCO å gjøre neste uke, i det kommende møtet i Verdensarvsenteret i Sveits.

Samtidig sier lederen for hav i WWF Australia, Richard Leck, at uten massiv reduksjon i utslipp, vil vi måtte regne med årlige masseblekinger av revet innen 2050.

- Kontinuerlig korallbleking har kommet 30 år for tidlig, sier han til avisa.