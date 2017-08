Ny polititeori: - Utelukker ikke at Kim (30) er ført til Tyskland

(Dagbladet): Journalisten Kim Wall (30) er fortsatt savnet, og den danske oppfinneren Peter Madsen er varetektfengslet i 24 dager, siktet for å ha drept henne.

Søket etter den 30 år gamle journalisten begynner å bli desperat, skriver svenske Expressen.

Politiet undersøker nå hvor langt Madsens båt kan ha kommet utenfor dansk farvann, ifølge avisa.

- Alt er mulig. Vi utelukker ikke at hun kan ha blitt ført til for eksempel Tyskland, sier Henrik Brix ved København-politiet.

Gjennomsøkt

Madsens hjemmelagde ubåt sank utenfor København fredag. Både fly og dykkere fra den danske forsvaret er satt inn i søket etter den 30 år gamle journalisten.

Politiet har hentet opp og gjennomsøkt ubåten, men fant ingen personer i den.

Oppfinner Madsen er siktet for drap på den 30 år gamle journalisten. Han har tidligere nektet skyld for uaktsomt drap, og sagt at han var alene da ubåten gikk under klokka 11.00 fredag utenfor København.

Han har sagt at ubåten sank etter at den fikk tekniske problemer.

Ifølge Expressen er politiets teori at oppfinneren senket ubåten selv, med vilje.

Endret forklaring

Madsen skal allerede ha endret sin forklaring, ifølge flere svenske medier - men det er til nå ikke kommet noen detaljer om hva han har sagt.

Han har sagt at han ønsket å utale seg offentlig, men fengslingsmøtet ble holdt for lukkede dører. Det ble i går hevdet at oppfinneren har endret sin forklaring uten at det framkom noen detaljer om dette.

Han har tidligere hevdet at Wall ble satt i land kvelden før ubåtforliset (altså torsdag). Han har sagt at han satte henne av ved Refshaleøen klokka 22.30. Hun kom imidlertid aldri hjem, noe som førte til at Walls kjæreste kontaktet politiet.

Søk

Søket etter Kim er sentralisert i Køge Bugt i Øresund, der ubåten sank. I tillegg søkes det med fly i sørlige deler av Øresund.

Ifølge Expressen har danske myndigheter søkt om å få lete etter Kim Wall med fly også i svensk luftrom.

Ifølge Ekstra Bladet hadde ikke ubåten «Nautilus» et såkalt AIS-system. Et system som gjør at farkosten kan spores.

Hadde den hatt det, kunne man ha sett hvor ubåten har vært og fulgt den via nettstedet marinetraffic.com.

At ubåten ikke hadde et AIS-system, betyr at den praktisk talt var usynlig for alle sporingssystemer.

- Under operasjonen torsdag kveld og natt, kunne vi ikke lokalisere ham (ubåten), hvis ikke så hadde han selvfølgelig blitt funnet, sier Ole Theil Sørensen, vaktsjef ved det danske forsvarets operasjonssenter, til den danske avisa.