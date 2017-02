Ny rapport: Det vil koste USA enorme summer å kaste ut de ulovlige innvandrerne

(Dagbladet): Donald Trump har gjentatte ganger lovet å kaste ut USAs ulovlige innvandrere, rundt 11 millioner i tallet.

Løftet ble gjentatt senest fredag denne uka, da Trump talte for den konservative konferansen CPAC - da med mest fokus på de ulovlige innvandrerne som har brutt amerikansk lov.

- Vi skal få de slemme folka ut av dette landet, folk som ikke burde være her. Enten det er narkotika, drap eller andre ting. Vi skal få de slemme folka ut. Det er de som må dra først, og jeg har sagt det fra dag én, sa presidenten fra talerstolen.

Som Dagbladet tidligere har skrevet, står Trumps linje i innvandringspolitikken allerede i sterk kontrast til den Barack Obama førte. 21. februar signerte Trump blant annet en presidentordre som gjør det klart at myndighetene skal rette fokus ikke bare mot kriminelle som er i landet ulovlig, men også det store flertallet av USAs ulovlige innvandrere. Det melder blant annet The Economist.

Dyr drøm

Den ferske presidenten har også gjentatte ganger lovet at bedre kontroll over innvandringen til USA vil spare skattebetalerne enorme summer.

Men hvor mye koster det et stort land som USA å faktisk kaste 11 millioner mennesker ut av landet, dersom Trump velge å gå så langt?

Sentrum-høyre tankesmia American Action Forum har regnet på Trumps løfter, og offentliggjorde nylig tallene, inkluderer politivirksomhet, rettslige oppgjør, administrasjon og den faktiske utsendelsen.

Ifølge American Action Forum vil det koste USA mellom 420 (laveste estimat) og 620 milliarder dollar (høyeste estimat) å holde Trumps løfte. Med dagens dollarkurs er det mellom 3500 og 5200 milliarder norske kroner. Summen inkluderer også 20 år med håndheving av Trumps harde linje overfor innvandring, men inkluderer ikke kostnadene knyttet til presidentens berømte mur langs grensa til Mexico.

100 statsbudsjetter

I tillegg skriver American Action Forum om konsekvensene for amerikansk arbeidsliv og amerikansk økonomi dersom 11 millioner ulovlige innvandrere forsvinner. Ifølge tankesmien vil utkastelse av flere millioner mennesker potensielt få store konsekvenser for USAs bruttonasjonalprodukt.

I dag utgjør ulovlige innvandrere - mange av dem fra Mexico - rundt 6,4 prosent av USAs totale arbeidsstyrke. Dersom alle disse skulle forsvinner, tror American Action Forum at USAs BNP vil minke med 5,7 prosent over de neste 20 årene. I dollar og cent utgjør denne BNP-reduksjonen en kostnad på 16 000 milliarder dollar for amerikanske myndigheter, eller 135 000 milliarder norske kroner.

Denne summen utgjør cirka 100 norske statsbudsjetter.