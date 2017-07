Ny rekord: 28 millioner i bompenger hver dag

Regjeringen har beregnet at staten kommer til å få inn 10,2 milliarder kroner i bompenger i år, skriver Stavanger Aftenblad. Det blir 27,9 millioner kroner om dagen. Beregningen kommer fram i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Det er tre millioner kroner mer enn 2013-rekorden. Men siden den gang har antallet biler registrert i Norge økt. Dermed betaler hver bil i gjennomsnitt 200 kroner mindre i bompenger i året.

– La meg minne om at bilparken har økt kontinuerlig, slik at innbetalte bompenger per bilist i snitt er lavere i 2017 enn i 2013, påpeker Solvik-Olsen i sitt svar til Pollestad.

Solvik-Olsen skriver også at samferdselsbudsjettet har økt fra rundt 41 milliarder i 2013 til rundt 63 milliarder i 2017. Bilistene betaler samlet sett mindre i bilrelaterte avgifter nå sammenlignet med 2013, og en rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger.

Nasjonal transportplan (NTP) legger til grunn om lag 131 milliarder kroner i bompenger for årene 2018–2029. Det tilsvarer 10,9 milliarder årlig.

Svaret fra Solvik-Olsen er ett i en rekke spørsmål fra Senterpartiet om bompenger.

(NTB)