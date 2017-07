Ny skyteepisode i Oslo: Politiet har pågrepet én person

Har du tips, bilder eller video? Ta kontakt med Dagbladet på [email protected] eller 24 00 00 00.

SISTE: Politiet har pågrepet en person. Ifølge politiet kan det se ut som det er en sammenheng mellom begge skytesakene.

Vi har kontroll på en person som nå har status som mistenkt i saken. Vi kan ikke utelukke at det er andre involverte. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 27, 2017







En person skal være skutt. Uvisst skadeomfang. Vedkommende er på vei til sykehus. Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 27, 2017



Alvorlige skader

Klokka 09.29 informerte politiet på Twitter om en ny skyteepisode, denne gangen på Etterstad i Oslo.

En person skal være skutt.

Ifølge NTB er personen innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader etter hendelsen.

- Vi jobber bredt med å sikre spor på åstedet, samt avhør av vitner. Hvis noen i området har sett hendelsen, ber vi dem å ta kontakt med politiet, sier innsatsleder på stedet, Svein Arild Jørundland til NTB.

Skyteepisoden skjedde i Etterstadgata i gamlebyen i Oslo. Det er foreløpig uklart om skyteepisoden skjedde inne- eller utendørs.

- Klokka 09.22 fikk politiet melding om at en person muligens var skutt ved en bensinstasjon. Vi sendte flere enheter til området og i starten fant vi ikke noen fornærmet part. Men nå har vi kommet over en skutt person, sa operasjonsleder Marita Aune tidligere i dag.







To personer skutt i Oslo

Det foregår omfattende politiaktivitet flere steder i Oslo. Operasjonsleder ved politiet i Oslo bekrefter overfor Dagbladet at en person er skutt ved Majorstua torsdag morgen.

Klokka 8.15 fikk politiet melding om skyting på Majorstua. Én person var skutt. Vedkommende var ved bevissthet og ble kjørt til Ullevål sykehus. Tilstanden og skadeomfanget er foreløpig ukjent.

- Dette har trolig skjedd innendørs. Patruljer er i søk, samt foretar undersøkelser, skriver politiet på Twitter.

Det var en forbipasserende som meldte ifra om hendelsen med Majorstua.

- Det er trolig ikke snakk om en tilfeldig hendelse – men en målrettet skyting, opplyser Aune til NTB.

Like før og etter hendelsen ble det observert en taxi i området, som politiet etterforsker nærmere.

Politiet opplyser at det var flere personer i området da skyteepisoden skjedde, foretar rundspørringer og går gjennom videoopptak fra stedet.

Kan ikke utelukke flere gjerningspersoner

Operasjonsleder Aune sier til Dagbladet at politiet har kontroll på en person som har status som mistenkt for skyte-episoden på Etterstad.

- Vi kan ikke utelukke at det finnes flere gjerningspersoner, men det vet vi ikke nå, sier Aune.

Denne personen er nå pågrepet. Det kan se ut som det er sammenheng mellom begge skytesakene. Vi jobber fortsatt med å innhente informasjon. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 27, 2017

Hun forteller at politiet jobber for fullt på stedet for å finne ut av hendelsesforløpet og om dette har en sammenheng med skyteepisoden på Majorstua i dag tidlig.

Klokka 11.10 melder politiet på Twitter at det kan se ut til at det er en sammenheng mellom sakene.

Biljakt på Løren

En Dagbladet-reporter ble i dag tidlig vitne til en biljakt på Løren.

Operasjonsleder Aune bekrefter at politiet har kontroll på en Peugeot som tidligere i dag kjørte i stor fart bort fra politiet. Hun kan ikke utelukke om denne bilen har en sammenheng med de to skyteepisodene, men bilen ble stjålet klokka 09.30.

Hun påpeker at politiet ofte kontrollerer biler og at noen forsøker å unngå dette.

Et helikopter har sirkulert i lufta over Lørenområdet. Operasjonsleder Aune sier at helikopteret jobber med begge de to skyteepisodene og at de gir politiet god oversikt fra lufta.

- Helikopteret gir våre folk på bakken god støtte i det arbeidet som pågår akkurat nå, sier Marita Aune.

Saken oppdateres.