Ny statsministermåling: Jonas faller dramatisk i popularitet

(Dagbladet): Januarmålingen Ipsos har gjort for Dagbladet viser at det er uhyre jevnt mellom de to statministerkandidatene.

Når respondenter skal velge mellom de to uavhengig av partivalg, ender Jonas Gahr Støre (Ap) med 47 prosent oppslutning.

Erna Solberg (H) følger hakk i hæl med en oppslutning på 46 prosent.

23 prosent av respondentene mener hun er best egnet som statsminister, mot 22 prosent i desember.

- Hyggelig

Statsminister Erna Solberg synes framgangen er hyggelig.

- Før jul var det mye diskusjoner rundt det borgerlige samarbeidet. Nå er det mer fokus på hva vi har av politiske løsninger. Ap har vist sine, som er skatteøkninger, og da er kanskje ikke folk like fascinert lenger, sier statsministeren til Dagbladet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre får en total oppslutning på 28 prosent når respondentene skal svare på hvilke av de norske partilederne de mener er best egnet som statsminister

Det er en nedgang for Ap-lederen på 5 prosentpoeng siden desember da han var førstevalget hos 33 prosent av de spurte.

Han taper oppslutning også blant egne velgere. Mens han var førstevalget hos 65 prosent av Ap-velgerene i desember, er andelen i januar 59 prosent.

Erna hakk i hæl

Uansett hvordan man regner på det, ligger Erna Solberg ligger fortsatt bak Jonas Gahr Støre, men hun haler altså innpå.

Likevel går Høyre som parti svakt tilbake på målinga.



Solbergs strategi for å sikre at mandatene ikke forsvinner, er blant annet å slå tilbake inntrykket kritikerne skaper av blåblå reformer som kommunereformen og politireformen - og kommunisere hvorfor hun mener de er viktige.

- Vi må slå tilbake sentraliseringsbegrepet som brukes om reformer som har som mål å sikre like gode tjenester over hele landet. Jeg tror vi må bli tydeligere og klarere i den typer diskusjon. Når verden forandrer seg, er det sånn at vi må tro på at kunnskap og spesialiserte fagmiljøer har en betydning, både når det gjelder politi og gode tjenester i kommunene, sier Solberg.

Krig mot desinformasjon

Budskapet er nesten nøyaktig det samme som justisminister Per Willy Amundsen (Frp) kom med i et intervju med Dagbladet tidligere denne uka. Han pekte ut krigen mot sentraliserings-kritikken mot politireformen som en av de store sakene hans fram mot valget.

Solberg mener det er viktig å kommunisere at politireform også betyr mer tilgjengelig politifolk på gata i distriktene og en nødvendig styrking av fagmiljøer som hele landets befolkning skal dra nytte av.

- Det skal ikke være sånn at vi har et politi som er dårligere til å håndtere sakene for overgrepsutsatte barn eller kvinner som blir voldtatt i Distrikts-Norge fordi det ikke skjer så ofte der, og fordi de ikke har god nok kompetanse, sier Solberg.

Januar-målingen Ipsos har gjort for Dagbladet, viser rødgrønt flertall - til tross for at Ap faller 2,5 prosentpoeng fra desember til 35,3..

At Venstre havner under sperregrensa på 4 prosent er medvirkende til dette.

- En bevegelse på gang

Valgforsker Johannes Bergh mener målingen viser en negativ tendens for Ap.

- Selv om nedgangen er liten for Arbeiderpartiet som helhet, tyder den fallende oppslutningen om Jonas på at det er bevegelse på gang. Den positive utviklingen som Ap har hatt har stoppet opp, virker det som. Selv om de fortsatt ligger på et bra nivå, har de ikke klart å overbevise velgerne om helt sikkert å gå for et rødgrønt alternativ, sier Bergh.

Han synes likevel ikke at det er en spesielt god måling for Erna Solberg.

- En forventer at de som sitter med makten går litt tilbake, sånn sett holder Høyre og Frp brukbart stand. Men skal de vinne valget må de få flere velgere på sin side, i tillegg til at Venstre må over sperregrensa. Det er veldig jevnt i Norge, med en slags balanse mellom rødgrønn og borgerlig side, mener han.

Ikke bekymret

Ap-leder Jonas Gahr Støre er ikke bekymret.

- Det blir jevnt fram mot valget og det kommer til å være svingninger både rundt kandidater og partier. Det spennende nå er at det er et flertall som ønsker å bytte ut H og Frp, og jeg opplever at både jeg og Ap har et godt utgangspunkt for å vinne valget.

- Hvorfor er det så jevnt mellom Erna og deg?

- Det henger sammen med at det også er relativt jevnt mellom de to politiske alternativene vi representerer. Det er bra, for det får sakene fram og setter dem på spissen. Vi ønsker en ny regjering med en sterkere politikk for arbeid som prioriterer trygg eldreomsorg og god skole for alle framfor skattekutt til dem som har mest fra før.

- Hvordan skal du snu det?



- Nå skal vi holde kursen og ha oppmerksomhet på et Norge hvor vi får ulikhetene ned, får sterkere virkemidler for å få folk i jobb, sikrer folks trygghet på jobb, og sørger for utvikling i hele landet og ikke en sentralisering som virker mot gjør at vi ikke får tatt alle mulighetene vi har i Norge i bruk, sier Ap-lederen.



- Ap flater nå ut. Det er ikke en spesielt god måte å starte et valgår på?

- For Ap er det å starte valgåret midt på 30-tallet et historisk godt utgangspunkt, sier Støre.