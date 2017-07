(Dagbladet): I en fersk studie publisert i Royal Astronomical Society, har forskere fra USA, Storbritannia og Danmark målt effekten av lydbølger som brer seg inni Sola.

Forskerne har benyttet seg av en teknikk som kalles helioseismologi, ifølge solforsker Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

– De har funnet ut at rotasjonsperioden til gassene dypt inni sola har forandret seg, uten at de kan si noe sikkert om hvilken effekt dette vil ha, sier Brekke til Dagbladet.

Reflekteres tilbake

Teknikken likner ifølge ham på den seismologer benytter når de studerer Jordens indre ved hjelp av lydbølger.

– Effekten de ser, er at disse lydbølgene treffer overflaten til sola og reflekteres tilbake inn i solas indre igjen. De slipper altså ikke ut av sola, men fortsetter sin ferd inni sola, sier Brekke.

– Når lydbølgene treffer overflaten skaper de et bølgemønster på overflaten som vi kan observere – og som sier noe om disse lydbølgene. Ved å studere lydbølger som forplanter seg i solas indre kan vi lage bilder av solas struktur – på samme måte som en jordmor bruker ultralyd for å lage biler av et foster inni magen, fortsetter han.

Solminimum

Den nye studien er også gjengitt av Newsweek. Sola er nemlig nå på vei inn det som kalles «solminimum» i sin elleve års syklus.

I løpet av et solminimum avtar mengden med solflekker og solstormer, og er tidvis fraværende i flere dager.

– Forrige solminimum varte uvanlig lenge og man er nå spente på om også dette minimumet blir tilsvarende langt – eller om det blir mer som normalt, forteller Brekke.

For i tillegg til at sola har en elleveårssyklus har den også en 200-årssyklus, forteller solforskeren.

Dvaleperiode

Forrige solmaksimum var veldig svakt – faktisk det svakeste på 100 år, forteller Brekke.

– Noen forskere hevder at sola nå går inn i en svakere modus, og at den neste syklusen vil bli ytterligere svakere – og at sola vil gå inn i en slags dvaleperiode.

– En dvaleperiode?

– Ja, det har skjedd før, og det er ingen krise, men jorda vil motta mindre stråling fra sola. Det vil kunne ha noe å si for klima og den kjemiske sammensetningen til atmosfæren, som sola i stor grad er med på å styre. Om denne dvaleperioden blir kort eller lang vet vi ikke ennå ikke.

Under alle solminimum er UV-strålingen mot jorda mindre enn ellers. Samtidig er den kosmiske strålingen større fordi solas magnetfelt blir svakere slik at flere kosmiske partikler slipper inn i solsystemet.

– Dermed er det mer farlig å dra til Mars eller Månen rundt solminimum, da slike partikler er skadelige for astronauter, sier Brekke.

Forutsi styrken

Han forteller at det inne sola finnes et storstilt transportbelte av gass, som er som en superversjon av Golfstrømmen på jorda der hav-sirkulasjon transporterer vann og varme rundt på planeten vår.

– Variasjon i dette kan kanskje påvirke hvordan neste syklus vil bli, sier han.

Han fortsetter:

– Det som er sikkert er at en håper på å forstå solas sykluser bedre – og særlig prøve å få kunnskap nok til at en kan forutsi styrken på de neste solsyklusene. Dette er viktig siden solaktivitet, solstormer, økt utstråling og mer UV-stråling påvirker oss på jorda på mange måter – inkludert vårt teknologibaserte samfunn.